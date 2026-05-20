近400名公衛師通過國家考試…卻找不到公職 衛福部：與銓敘部討論細節

公共衛生師法自2020年正式公布施行，目前通過國家考試者約396位，不過工作卻難找且未有公職及正式職稱。各地衛生局也提出想要任用卻需「專技轉任條例」，卻有執業滿2年轉任規定，且執登場所有限，也無從順利轉任公職。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前正將執登場域擴及「其他經主管機關認可之機構、場所」，包含宗旨符合公衛業務的基金會、法人組織與人民團體，預計於5月底預告，若各界共識度高，最快2個月內可正式公告實施，以利地方衛生局審核。

立法院厚生會今舉行「如何善用公共衛生師建構韌性台灣」公聽會，台北市公共衛生師公會副理事長邱于容表示，公衛師法通過至今，公衛師欲進入公部門面臨制度性卡關，在「公職公衛師考試」路徑上，因衛福部未向銓敘部提出用人需求並確立職稱與定位，導致考試遲遲無法開辦。

邱于容說，其次在「專技轉任」路徑上，因法令硬性規定須執業登記滿2年，但現行法規將執登場所嚴格限縮於醫院及長照機構等，排除職場健管等多元公衛領域，導致基層既無法在私部門累積執登資歷，也無從轉任公職。

邱于容表示，公會提出四大訴求，在各公務機關員額配置增訂公衛師職稱、擴大公共衛生師「執業登記」場域、明定公共衛生師為醫事人員、讓公衛師制度性進入衛生所，建構韌性基層公衛。

台灣公共衛生學會李玉春監事表示，她支持訴求，同時建議衛福部提出公衛師人力計畫，統整地方進用與專技轉任需求，請銓敘部將公共衛生師納入職稱及職等配置，並研議「公職公共衛生師」類科，逐年擴大預算與編制，強化國家防疫整備與公衛韌性。

台中市政府衛生局副局長邱惠慈指出，地方政府聘任公共衛生師仍受限於現行制度。專技高考屬資格考試，無法直接作為公務人員任用依據，專技轉任程序亦較繁複，因此建議簡化專技轉任程序，以補足地方公共衛生人力需求。

彰化縣政府衛生局副局長蕭惠玲表示，目前尚缺乏正式任用公共衛生師的明確管道，多數情況僅能以計畫方式聘任。她建議普考及地方特考增設公共衛生相關類科，並將公共衛生師納入醫事人員定位，同時於衛生所增列公共衛生師職缺，使公共衛生師能制度化進入醫療與公共衛生體系。

新北市政府衛生局簡技劉君豪表示，新北市支持申請設置「公職公共衛生師」考試，並建議簡化專技轉任過程，同時檢討醫事人員人事條例相關規定，讓公共衛生師能更順利進入公部門及基層公共衛生體系。

台北市政府衛生局人事室主任洪紹淵說，衛生局正向看待公共衛生師制度發展，目前已函報中央建議增列「公職公共衛生師」類科，並建議研議公共衛生師專業加給制度，鼓勵公部門公衛人員考取公共衛生師證照，以提升公共衛生專業投入誘因。

劉玉菁說，針對公衛師能否直接於衛福部、地方衛生局等行政機關辦理執業登記，以累積專技轉任所需的2年資歷，這部分需要後續討論。

銓敘部法規司專委張菀玲專委說明，公共衛生師職稱及職等若要納入公部門任用體系，應由實際用人機關提出具體需求與說明，並建議由主管機關衛福部彙整後正式提出。相關說明應清楚界定公共衛生師與現行衛生行政、衛生技術等職系差異，以及其專業任務、用人必要性與制度定位。