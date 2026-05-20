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賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統執政今天滿兩周年，賴總統上午發表執政兩周年談話，提出0至18歲每人每月5000元津貼政策。記者季相儒／攝影
賴清德總統執政今天滿兩周年，賴總統上午發表執政兩周年談話，提出0至18歲每人每月5000元津貼政策。記者季相儒／攝影

賴清德總統今天提出0至18歲「兒少成長津貼」，每人每月5千元，用於婚育、養兒育女等面向，盼讓年輕人兼顧工作與家庭，敢生敢養。衛福部指出，此類津貼制度在德國、日本等已有實證支持，可有效降低育兒負擔，我國已發放0至6歲育兒津貼逾10年，擴大至18歲可望持續減輕育兒家庭負擔。衛福部社家署副署長張美美表示，實施細節尚需跨部會討論，初步規畫不會排富。

張美美指出，政府將推動「0至18歲全程支持計畫」，透過強化家庭支持與照顧體系，減輕年輕世代在育兒與生活上的負擔，協助青年兼顧家庭與工作，針對0至18歲成長津貼，將跨部會合作研擬實施時間、適用對象是否溯及既往等細節，盼建立更穩定、普及性且具延續性的家庭支持制度；初步規畫不設排富機制，「每個孩子都很重要」，盼藉由新制為孩子存錢，並減輕家庭育兒負擔。

衛福部指出，政府自107年起推動少子女化對策計畫，並將於115年推動2.0版本，持續擴大育兒津貼及托育費用補助對象，減輕家庭育兒負擔，同時，將深化準公共托育機制，提供近便、可負擔且具品質的托育服務，另將強化社會安全網，規畫8大社福津貼全面調升23.5%，並藉由追加預算，力拼今年7月1日上路，有助進一步減輕弱勢及照顧家庭負擔。

長照3.0計畫提前啟動，預計投入1153億元，持續推動在地安老、社區照顧及長照服務升級，提升高齡社會整體照顧量能。張美美強調，少子女化不僅是家庭議題，更是國家競爭力與社會永續發展的重要課題，將持續以家庭為核心、以兒少福祉為優先，從生育、養育、托育、醫療照護到長照支持，建構更完整且長期穩定的社會支持體系，讓年輕世代願意成家、安心生養、穩定育兒。

衛福部 育兒津貼 賴清德

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