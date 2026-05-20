桃園知名餐廳彭園會館竹笙重金屬超標 無法交代來源罰3萬

食藥署今天公布最新市售食品中重金屬監測結果，位於桃園市八德區的彭園會館被查獲竹笙重金屬鎘超標，因餐廳業者無法交代來源，妨礙衛生局調查，依法開罰新台幣3萬元。

記者已致電彭園會館，但截至發稿前尚無回應。

為保障國人飲食安全，衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，「115年度市售食品中重金屬監測計畫1到3月執行結果」今天公布。

這次總計完成抽驗110件食品重金屬，結果2件嬰幼兒食品及1件竹笙初抽驗結果檢出重金屬與規定不符。食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，其中1件竹笙是在桃園市八德區的彭園會館查獲，初檢重金屬鎘5 mg/kg，超過限量標準2mg/kg，但餐廳業者無法提具來源資料，妨礙衛生局調查，依食安法第47條第11、12款規定，處3萬元整。

此外，在台灣樂天市場及momo購物網分別抽驗到「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」及「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」，前者檢出重金屬鎘0.493mg/kg（標準：0.040mg/kg）及鉛0.066mg/kg（標準：0.050 mg/kg）；後者檢出重金屬鎘0.133mg/kg（標準：0.040mg/kg）不合格。

劉芳銘說，上述不合格產品的來源廠商均為普麥斯有限公司，負責抽驗的台北市衛生局已於今年3月30日公布抽驗結果，同時業者已向高雄市衛生局提交產品回收改善計畫書。

食藥署強調，食品業者應落實自主管理，不符合衛生標準的產品及以其為原料的產品，依法應予沒入銷毀。食藥署將持續規劃執行食品中重金屬監測計畫，倘經抽驗與規定不符者，則移請產品所在地衛生局依食品安全衛生管理法規定處辦，並將其列為後續加強稽查輔導對象，以維護食品衛生安全。