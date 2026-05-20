聽新聞
0:00 / 0:00
明起2天水氣增多！北部防大雨要帶傘 台南、高雄熱飆36度以上
氣象署表示，明天、22日水氣偏多，桃園以北及新竹至嘉義山區有局部短暫陣雨，其中明天北部山區可能有局部大雨；另外台南、高雄局部地區明天仍要留意局部攝氏36度以上高溫。
中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天、22日鋒面在台灣北部海面，天氣轉為不穩定，明天午後至22日水氣增多，桃園以北及新竹至嘉義山區有局部短暫陣雨；其中明天北部山區可能有局部大雨。
賴欣國表示，23至26日偏西南風，水氣減少，各地多雲到晴，午後宜蘭、花蓮及中部以北山區有零星短暫雷陣雨，其中24、25日上半天南部沿海有零星短暫陣雨。預測27日各地仍為多雲到晴，大台北及宜蘭山區午後有局部雷陣雨，花蓮、中部以北山區有零星短暫雷陣雨。
氣溫方面，賴欣國表示，明天、22日西半部高溫約31至33度，東半部約30至32度，明天中午前後台南、高雄局部地區仍要注意局部36度左右高溫；23日起至下週偏西南風，各地高溫會再增2、3度，大台北盆地感受悶熱，台東地區23日則要留意可能有焚風發生。
賴欣國提醒，21、22日及24、25日在金門、馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度。
賴欣國指出，目前資料顯示，下一波鋒面可能會在下週末前後影響台灣，然而同時間在菲律賓東方海面也觀察到有熱帶系統在醞釀，可能也是下週末左右生成；若是熱帶系統距台較近，可能就會干擾鋒面南下，反之若熱帶系統較弱或距台較遠，台灣較易受鋒面影響。由於各國預測仍有分歧，需持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。