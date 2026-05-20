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明起2天水氣增多！北部防大雨要帶傘 台南、高雄熱飆36度以上

中央社／ 台北20日電
圖為台北市民眾撐傘快步過馬路。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
圖為台北市民眾撐傘快步過馬路。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

氣象署表示，明天、22日水氣偏多，桃園以北及新竹至嘉義山區有局部短暫陣雨，其中明天北部山區可能有局部大雨；另外台南高雄局部地區明天仍要留意局部攝氏36度以上高溫

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天、22日鋒面在台灣北部海面，天氣轉為不穩定，明天午後至22日水氣增多，桃園以北及新竹至嘉義山區有局部短暫陣雨；其中明天北部山區可能有局部大雨。

賴欣國表示，23至26日偏西南風，水氣減少，各地多雲到晴，午後宜蘭、花蓮及中部以北山區有零星短暫雷陣雨，其中24、25日上半天南部沿海有零星短暫陣雨。預測27日各地仍為多雲到晴，大台北及宜蘭山區午後有局部雷陣雨，花蓮、中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，賴欣國表示，明天、22日西半部高溫約31至33度，東半部約30至32度，明天中午前後台南、高雄局部地區仍要注意局部36度左右高溫；23日起至下週偏西南風，各地高溫會再增2、3度，大台北盆地感受悶熱，台東地區23日則要留意可能有焚風發生。

賴欣國提醒，21、22日及24、25日在金門、馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度。

賴欣國指出，目前資料顯示，下一波鋒面可能會在下週末前後影響台灣，然而同時間在菲律賓東方海面也觀察到有熱帶系統在醞釀，可能也是下週末左右生成；若是熱帶系統距台較近，可能就會干擾鋒面南下，反之若熱帶系統較弱或距台較遠，台灣較易受鋒面影響。由於各國預測仍有分歧，需持續觀察。

高溫 高雄 台南 氣象署

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