開啟台灣智慧醫療新元年 衛福部秀「FHIR Box」跨院病歷互通

台灣智慧醫療轉型拚出全球領先治理模式。國科會20日召開第21次委員會議，衛福部提報「次世代數位醫療平台—FHIR Box開啟台灣智慧醫療生態系新元年」，宣布完成全國醫療資料互通的關鍵基礎建設，透過自主研發的FHIR技術，打破醫院資訊系統碎片化的長期藩籬，並於去年底成功實現長庚、馬偕與中山三大體系跨院病歷互通。

國科會主委吳誠文表示，衛福部近兩年推動醫療數位轉型突飛猛進，隨著「FHIR Box」平台落地，預計兩年內將資料交換標準進一步推廣至全國，達成全國病歷互通的願景，讓遠距醫療與在宅醫療更為便利，也能因規格統一創造規模經濟，讓國內廠商的產品開發量能大幅成長，進一步帶動產業發展；使台灣在生技、醫療與醫材產業躍升為國際領先地位，成為繼美國之後，全球第二個達成醫療資訊標準統一的國家。

衛福部次長莊人祥表示，推動「FHIR Box」正如微軟打造Windows作業系統，目標是建立一套通用的醫療資料交換基礎，讓國內外軟硬體廠商能在統一架構下開發，避免被單一廠商規格綁死。他進一步說明，衛福部將採分階段補助，今年底前優先協助醫學中心建置平台，以自動化轉換電子病歷標準，並針對小型醫院進行測試；明年起則將挑戰推廣至地區醫院，透過「健康台灣」深耕計畫與健保給付獎勵等多重配套，鼓勵各級醫療院所加速導入。

衛福部指出，台灣採取的技術路徑為「不中斷既有醫療資訊系統（HIS）、以資料中台實現互通」。透過建立台灣核心資料標準（TWCDI）與實作指南，讓不同醫院體系的病歷資料能即時、標準化流通，且資料可直接支援AI臨床決策，象徵台灣邁向AI-ready的智慧醫療新世代。

除了醫療領域的突破，運動部在會中提報「以科技促進運動產業及全民運動之策略規劃」。運動部指出，持「內需擴張」與「產值加倍」雙軌並進原則，一方面透過科技降低全民參與門檻，做大國民運動基礎；另一方面以數據賦能引導民間資本精準挹注，目標將我國運動產業轉型為「高附加價值數位經濟」。

文化部亦同步展現科技治理成果，提報「文化與科技融合的跨界創新與發展」。文化部強調，已全面導入AI、沉浸式技術於博物館、表演藝術及影視音製作等場域，不僅提升文化近用性，更深化跨域整合。未來將持續透過系統性資源整合，強化國家文化軟實力與國際競爭力。