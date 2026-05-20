疫情、交通中斷等4情況 未來可遠端精神強制鑑定

衛福部陸續訂定「精神衛生法」子法，已預告「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，未來若涉及強制住院程序，有傳染病流行、偏鄉、交通中斷等4類情況，可透過遠端視訊完成強制鑑定。

衛生福利部心理健康司19日預告「強制鑑定緊急或特殊情形」草案，未來若符合4類情況，可採「聲音及影像相互傳送設備」進行強制鑑定，草案預告期為60天。

4類情況包括：傳染病流行疫區或有感染控制需求；災害事件或交通等不可抗力因素，導致指定精神科專科醫師無法到場；離島及偏遠地區無指定專科醫師；非偏鄉地區僅有1位指定專科醫師等。

心健司長陳柏熹今天告訴媒體，「精神衛生法」新制今年8月上路後，強制住院將改由法院裁定，後續程序不再只是行政審查，須納入司法程序。

他表示，外界容易將「強制鑑定」與「法院裁定」混淆，其實「強制鑑定」仍由精神科醫師評估患者病情，醫師提出有強制治療必要後，再向法院申請強制住院。

陳柏熹指出，考量精神科病患在緊急安置期間，移動至法院可能存在安全風險、距離不便或情緒不穩等因素，未來法官可透過視訊設備，讓身處醫院的病患直接與法庭連線，減少病人移動風險。

此外，陳柏熹提到，未來部分強制社區治療相關程序，除醫院外，也可能在社區心理衛生中心等具備視訊設備場所進行，讓司法與精神醫療的銜接更具彈性。