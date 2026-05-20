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世衛組織示警！剛果共和國爆發伊波拉疫情 疾管署發函醫界提高警覺

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
世界衛生組織(WHO)於今年5月17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉(Ebola)疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)，顯示疫情已被視為具有跨境風險的全球衛生威脅，疾管署昨發出醫界通函。本報資料照
世界衛生組織(WHO)於今年5月17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉(Ebola)疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)，顯示疫情已被視為具有跨境風險的全球衛生威脅，疾管署昨發出醫界通函。本報資料照

世界衛生組織(WHO)於今年5月17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉(Ebola)疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)，顯示疫情已被視為具有跨境風險的全球衛生威脅。疾管署昨發出醫界通函表示，經評估本波疫情對我國整體威脅風險仍低，不過提醒醫師於臨床診治病人時，務必詢問病人旅遊史、職業、接觸史、周遭人員是否出現類似症狀等（TOCC）訊息，提高警覺及加強通報，並落實感染管制措施。

依據WHO最新資訊，此次疫情為Bundibugyo型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）所引起，因目前尚無針對該病毒的治療方法或疫苗，且部分病例已進入城市地區，疫情防控面臨高度挑戰。剛果有246例確診或是疑似個案，80例疑似或確診個案死亡。

疾管署表示，依據WHO及國際相關資訊進行風險評估，將剛果民主共和國及烏干達國際旅遊疫情建議等級，自第一級「注意（Watch）」調整為第二級「警示（Alert）」。

伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起，潛伏期2至21天，初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象，重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。

疾管署說，伊波拉病毒可能經由果蝠、靈長類、森林羚羊與豪豬等動物傳染給人，人與人接觸傳染主要經由黏膜或破損皮膚直接接觸到被感染者或其屍體血液、體液、糞便、分泌物、器官，或間接接觸被感染者體液污染的環境而感染。

疾管署表示，伊波拉病毒感染為傳染病防治法第五類傳染病，如遇有相關症狀且符合通報定義疑似個案，應於24小時內通報，並採取嚴格的感染管制措施。對於其檢體採檢送驗，請事先通知所在地疾管署該區管制中心，由區管中心配送P620專用運送容器，俟採集抗凝固全血、頰腔或咽喉擦拭液、皮膚切片或內臟組織切片後，註明A類感染性物質，以2至8℃送疾管署檢體單一窗口進行檢驗。

伊波拉病毒 剛果 疾管署

延伸閱讀

防伊波拉 疾管署升旅遊疫情警示、發醫界通函

非洲爆發伊波拉疫情 專家：罕見病毒株、嚴防轉機者

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

WHO列公衛緊急事件 罕見伊波拉疫情致死率達40%

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