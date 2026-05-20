日女星大久保麻梨子慢遊東引 走進台灣最北端秘境

為推廣馬祖深度旅遊與「島嶼慢活」品牌，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處近日邀請日籍女星 大久保麻梨子 走訪台灣最北端離島東引，以國際旅人的視角，體驗馬祖獨特的戰地文化、聚落風情與海岸景觀，希望進一步提升馬祖在國際旅遊市場的能見度。

此次行程以「慢旅」為主軸，安排多處東引代表性景點與在地文化體驗，大久保麻梨子首先前往有「台灣小希臘」之稱的 東引島燈塔 ，白色燈塔矗立海崖之上，搭配遼闊海景與藍天景致，展現濃厚異國海島氛圍；隨後再走訪充滿傳說色彩的 烈女義坑 ，面對陡峭海蝕地形與巨浪拍岸景觀，她也對東引壯麗自然景致留下深刻印象。

除自然景觀外，馬管處也安排品嚐在地特色飲食，大久保麻梨子在東引遊客中心體驗馬祖漢堡與老酒麵線等特色料理，感受馬祖傳統飲食文化；她也登上象徵台灣最北端的 國之北疆 ，站在面海觀景平台遠眺北疆海景，感受東引特有的寧靜與遼闊。

馬管處表示，相較於走馬看花式旅遊，東引更適合透過步行深入聚落與海岸步道，以慢節奏感受島嶼生活與人文故事；此次大久保麻梨子也以徒步方式穿梭聚落巷弄與海岸地景，在純樸漁村與戰地氛圍間，體驗不同於一般離島的深度旅行。

馬管處指出，東引除擁有世界級海岸景觀與戰地文化資源，也保有離島少見的純淨與靜謐，十分適合發展慢遊與永續旅遊。未來將持續結合國際行銷、在地產業及特色體驗活動，串聯馬祖四鄉五島觀光亮點，吸引更多國內外旅客深入認識馬祖北境風情。