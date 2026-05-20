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日女星大久保麻梨子慢遊東引 走進台灣最北端秘境

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
為推廣馬祖深度旅遊與「島嶼慢活」品牌，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處近日邀日本女星大久保麻梨子走訪東引，以國際旅人的視角，體驗馬祖獨特的戰地文化、聚落風情與海岸景觀。圖／馬管處提供
為推廣馬祖深度旅遊與「島嶼慢活」品牌，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處近日邀日本女星大久保麻梨子走訪東引，以國際旅人的視角，體驗馬祖獨特的戰地文化、聚落風情與海岸景觀。圖／馬管處提供

為推廣馬祖深度旅遊與「島嶼慢活」品牌，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處近日邀請日籍女星 大久保麻梨子 走訪台灣最北端離島東引，以國際旅人的視角，體驗馬祖獨特的戰地文化、聚落風情與海岸景觀，希望進一步提升馬祖在國際旅遊市場的能見度。

此次行程以「慢旅」為主軸，安排多處東引代表性景點與在地文化體驗，大久保麻梨子首先前往有「台灣小希臘」之稱的 東引島燈塔 ，白色燈塔矗立海崖之上，搭配遼闊海景與藍天景致，展現濃厚異國海島氛圍；隨後再走訪充滿傳說色彩的 烈女義坑 ，面對陡峭海蝕地形與巨浪拍岸景觀，她也對東引壯麗自然景致留下深刻印象。

除自然景觀外，馬管處也安排品嚐在地特色飲食，大久保麻梨子在東引遊客中心體驗馬祖漢堡與老酒麵線等特色料理，感受馬祖傳統飲食文化；她也登上象徵台灣最北端的 國之北疆 ，站在面海觀景平台遠眺北疆海景，感受東引特有的寧靜與遼闊。

馬管處表示，相較於走馬看花式旅遊，東引更適合透過步行深入聚落與海岸步道，以慢節奏感受島嶼生活與人文故事；此次大久保麻梨子也以徒步方式穿梭聚落巷弄與海岸地景，在純樸漁村與戰地氛圍間，體驗不同於一般離島的深度旅行。

馬管處指出，東引除擁有世界級海岸景觀與戰地文化資源，也保有離島少見的純淨與靜謐，十分適合發展慢遊與永續旅遊。未來將持續結合國際行銷、在地產業及特色體驗活動，串聯馬祖四鄉五島觀光亮點，吸引更多國內外旅客深入認識馬祖北境風情。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處近日邀請日籍女星大久保麻梨子走訪東引，以國際旅人的視角，體驗馬祖獨特的戰地文化、聚落風情與海岸景觀。圖／馬管處提供
交通部觀光署馬祖國家風景區管理處近日邀請日籍女星大久保麻梨子走訪東引，以國際旅人的視角，體驗馬祖獨特的戰地文化、聚落風情與海岸景觀。圖／馬管處提供

馬祖 交通部

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