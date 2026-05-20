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國科會跨部會推科技應用 智慧醫療、運動產業、文化科技成重點

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會今天召開第21次委員會議，由國科會主委吳誠文（中）主持會議，衛福部次長莊人祥（左二）、運動部政務次長黃啟煌（右二）、文化部次長王時思（左一）等人進行報告。記者董俞佳／攝影
國科會今天召開第21次委員會議，由國科會主委吳誠文（中）主持會議，衛福部次長莊人祥（左二）、運動部政務次長黃啟煌（右二）、文化部次長王時思（左一）等人進行報告。記者董俞佳／攝影

國科會今天召開記者會說明跨部會科技計畫成果，內容涵蓋智慧醫療、運動科技與文化科技應用。國科會表示，未來將透過資料標準化、平台建置與科技導入，提升民眾服務便利性，也帶動醫療、運動及文化相關產業發展。

國科會今天召開第21次委員會議，由國科會主委吳誠文主持會議，衛福部次長莊人祥、運動部政務次長黃啟煌、文化部次長王時思等人進行報告。

智慧醫療方面，衛福部次長莊人祥表示，過去國內外電子病歷系統多無法互通，民眾若在不同地區或不同醫院就醫，常需透過燒錄光碟、影印紙本等方式攜帶檢查資料。未來智慧醫療平台將透過資料標準與交換機制，讓不同醫院之間能更便利調閱病歷資料。

莊人祥表示，目前已透過相關工具與標準，推動醫學中心之間的資料交換；未來兩年內，將進一步擴大至區域醫院、地區醫院與診所，讓民眾無論在哪裡就醫，都能更即時取得既有醫療資料，減少重複檢查與資料傳遞不便。

運動部政務次長黃啟煌則說明，運動部去年9月成立後，除推動競技運動，也將全民運動與運動產業列為重要方向。未來希望透過科技元素導入，提供更精準、即時的身體數據，協助民眾了解自身健康狀況，提高投入運動的意願。

黃啟煌表示，科技將在全民運動推動中扮演重要角色。透過科技化資料與產品開發，不僅可協助競技運動發展，也能擴大至全民健康，讓民眾因更了解自身身體狀態，而願意增加身體活動，進一步促進健康。

文化部次長王時思表示，文化內容產業正面臨科技帶動的重大轉型，從創作形式、展演形式、觀賞方式到產製流程都在改變。文化部希望透過與國科會合作，讓台灣在文化科技應用上持續推進。

王時思表示，台灣近年在威尼斯影展、坎城影展等國際場域受到矚目，顯示台灣文化科技應用已具一定能量。未來將透過科技計畫，推動文化近用平權、展演服務、創作產製流程及資料蒐集等應用，協助文化內容產業建立自我循環與永續發展能力。

國科會主委吳誠文文補充表示，科技發展雖為文化產業帶來新機會，但也可能衝擊傳統文化傳播。尤其兒童從小大量接觸電子產品與AI應用，若內容多來自外部文化，可能與台灣自身文化逐漸脫節。未來科技產業與文化產業應更緊密合作，將台灣文化內容融入科技產品與AI應用中，讓科技不只是工具，也能成為傳播本土文化的重要載體。

國科會 運動部

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