高雄計程車「申請個人車牌」條件嚴 運將痛訴：投靠車行卻遭惡意剝削

高雄計程車掛牌數約為9600個，雖然仍有空牌額可供申請，且優良駕駛申請個人車牌不受總量管制，但「個人車牌」申請門檻過高，包括需執業滿6年以上，且3年內無交通違規紀錄，導致新手入行仍只能靠行，職業駕駛團體認為，問題不在有沒有空牌，而是車行掌握大量車額，車牌額數未透明，要求全面清查車額使用狀況，解決牌照壟斷與白牌車亂象。

根據交通部公告申辦個人計程車條件，駕駛需年齡30歲以上，65歲以下，連續持有有效營業小客車駕駛人執業登記證6年以上，且近3年未遭道路交通管理處罰條記點處分和違規行為者，且5年內曾遭吊扣駕駛執照、3年內曾遭乘客提出申訴檢舉並查證屬實，均無法申辦經營個人計程車。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會今在高市府舉行抗議遊行，高雄分會長吳曉沛表示，個人車牌必須在3年內無違規紀錄，她有一名駕駛朋友去年12月已具資格申請個人車牌，近期卻因為載孩子到市場買食物遭開單，「因為一張罰單，要再等3年！」條件嚴苛之下，全市申請個人車牌的駕駛非常少數，又因檢舉猖狂和科技執法，要讓每天上路執業的駕駛完全無違規紀錄，幾乎不可能。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會法律顧問盧彥晴表示，目前許多駕駛為了取得個人車牌，變相做法就是將車輛停在家中3年不執業，藉此取得無違規紀錄，「這非常不切實際，很多司機一天不開車就會餓死！」法規應做相對放寬，每位司機在路上幾乎是數十小時起跳，難免因各式違規態樣而遭開單，司機只能投靠車行，卻高雄車行有許多惡意剝削行為，讓基層苦不堪言。

一名駕駛表示，車行牌額不透明之下，新手駕駛入行無法申請個人車牌只能靠行，但卻有不肖車行直接說「現在沒牌了！」並坐地起價，金額高達3萬至10萬，再加上靠行費、保險費等，只能被迫每月再向車行繳納數千元費用，不願配合者只能做白牌車，北部縣市車行不會如此惡意收費，希望政府能放寬個人車牌條件。

市長陳其邁今日在議會備詢表示，全市計程車掛牌數約為9600個，仍有空牌額，優良駕駛申請個人車牌不受總量管制，交通部已研擬放寬通用計程車車牌申請條件，解決白牌車滋生亂象。

交通局表示，交通部已於3月發函要求各縣市定期公布車行空車額，媒合需要牌照的駕駛，加速車行釋出閒置空車額，並要求市府透過審議會機制，確實審查車行保留空車額的展期申請，檢討轄區內計程車的合理牌照數，交通部也已研擬放寬搭載身心障礙者的通用計程車牌照發放原則，朝牌照需用即領、無用收回的方向管理，鬆綁個人計程車牌照機制。

高雄計程車申請「個人車牌」申請門檻過高，包括需執業滿6年以上，且3年內無交通違規紀錄，導致新手入行仍只能靠行，但全市有惡質車行向司機強收違規費用。記者宋原彰／攝影