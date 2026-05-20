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擎天崗夜訪遊客暴增…草坪枯黃裸露對比照曝光 陽管處批3不當行為

中央社／ 台北20日電
擎天崗草坪遭過度踐踏前後比對照片。圖／取自陽管處官網
擎天崗草坪遭過度踐踏前後比對照片。圖／取自陽管處官網

陽明山國家公園管理處表示，近期因擎天崗情侶事件，夜間前往擎天崗遊客量明顯增加，且部分遊客播放音樂、使用強光手電筒、違規吸菸等，已衝擊環境並干擾動物棲息，草坪也遭過度踐踏而枯黃裸露，呼籲民眾應共同維護自然生態。

有情侶日前在陽明山國家公園擎天崗出現脫序行為，陽明山國家公園管理處今天透過新聞稿表示，擎天崗等景點設置即時影像設備主要目的是生態保育、科學研究、安全管理，以及讓遊客在出發前能透過即時影像了解現場天候狀況。

陽管處說明，近期因擎天崗情侶事件，部分民眾過度不當運用直播功能，導致前往擎天崗遊客量增加，尤其是在夜間特別明顯，部分遊客夜間集結並播放音樂、使用強光手電筒任意照射，甚至違規吸菸，種種不當行為已造成不少環境衝擊，如現場草坪遭過度踐踏而枯黃裸露，手電筒光害也干擾野生動物夜間棲息與自然生態。

陽管處指出，此外，深夜湧入車潮造成噪音更讓菁山路101巷沿線居民不堪其擾，嚴重衝擊夜間睡眠品質。

陽管處強調，國家公園優美環境與自然資源需要大眾共同珍視，為維護自然生態與安寧，已派員加強巡查與宣導，夜間已由內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊加強夜間巡邏與勸導，如有違規吸菸、亂丟垃圾及播放鳴器等違反國家公園法等行為，將依法取締。

針對目前是否已有違規裁罰案件，陽管處回應，現階段仍在調查違規行為人個資，查證屬實才會進入裁處階段。

陽管處呼籲，民眾夜間造訪擎天崗時請保持輕聲細語、關閉不必要的強光源，並帶走隨身垃圾，親近自然的同時也請還給野生動物應有棲息空間，並體恤在地居民居住權益，共同守護珍貴自然資源夜空與寧靜。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

擎天崗 陽明山 國家公園

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