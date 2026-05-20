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給職業駕駛一條活路！高雄百名小黃運將上街控訴產業亂象 主張4大訴求

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺／高雄即時報導
高雄市近百名計程車駕駛今日集結在高市府，以4大訴求陳訴全市基層計程車駕駛生活困難，包括運價已多年未調整，且遭各個不肖車行違規收取權利金、調漲靠行費。記者宋原彰／攝影
高雄市近百名計程車駕駛今日集結在高市府，以4大訴求陳訴全市基層計程車駕駛生活困難，包括運價已多年未調整，且遭各個不肖車行違規收取權利金、調漲靠行費。記者宋原彰／攝影

高雄市近百名職業計程車駕駛今日集結在高市府，以4大訴求陳訴全市基層計程車駕駛生活困難，包括運價多年未調整，且遭各個不肖車行違規收取權利金、調漲靠行費，車行甚至因長期掌控多數合法牌照，藉此脅迫司機配合，收費高達數萬元；眾多司機今日要求市府應組成諮詢委員會，傾聽被害者聲音，並全面徹查車行車額和成立計程車休息站。

全國汽車駕駛人權益聯盟今日在高雄舉辦「運將團結站出來！捍衛生存權」遊行，集結近百輛計程車駕駛繞行高雄市府，高喊「給職業駕駛一條活路！」控訴全市日漸崩壞的計程車業制度。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，司機每天工時增加，收入卻減少，現行計程車運價起跳價85元，已多年未隨著物價和各項經營成本如保險、維修、生活支出等，做比例調整，導致駕駛長時間勞動卻難以維持基本開支，市府必須重啟運價審議機制，「讓我們能夠有尊嚴的握緊方向盤，繼續撐著這座城市的交通，繼續向前行」。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會法律顧問盧彥晴表示，車行巧立名目收費，包括權利金、買斷費、綁約電台費、指定購車榨取退傭退稅、靠行費、行政費、違約金等，並以車牌控制駕駛，政府應成立諮詢委員會，納入基層代表，針對車牌、派遣費、平台承攬條件及各項收費，進行公正審議。

一名陳姓職業駕駛表示，市場亂象嚴重，合法司機苦撐下，白牌車卻大量滋生，問題根源是牌照制度長期失衡，部分車行壟斷車額、涉及黑市交易，車行片面強收車牌權利金，動輒數萬元，市政府應該全面清查車額使用狀況，公開車行車額，杜絕牌照壟斷與不實申報。

此外，全國汽車駕駛人權益聯盟今日呼籲要求全市設立「計程車服務站」，司機每天長時間在路上奔波，常找不到休息、如廁、停車，「這不只是司機權益問題，更關係到道路安全與乘客安全」，希望市府能在市區重要區域設立服務站，提供休息空間與基本設施。

前市議員林于凱表示，計程車司機若靠行，需有牌照、租車、保險等費用，一條龍全由車行賺走，在牌照價格不透明之下只能黑市交易，「車行是要給我們靠的，不是從我們身上剝削的」，因此要有諮詢委員會平台，讓基層駕駛聲音不會被淹沒。

交通局運輸監理科長王偉哲代表接下陳情書；交通局表示，有關明文禁止收取契約未約定費用和放寬通用計程車牌照發放等事項，交通部已研擬修法，交通局將持續查核業者落實契約，嚴禁車行巧立名目收取不當費用，並研議設置諮詢委員會諮詢各界意見。

高雄市近百名計程車駕駛今日集結在高市府，以4大訴求陳訴全市基層計程車駕駛生活困難，包括運價已多年未調整，且遭各個不肖車行違規收取權利金、調漲靠行費。記者宋原彰／攝影
高雄市近百名計程車駕駛今日集結在高市府，以4大訴求陳訴全市基層計程車駕駛生活困難，包括運價已多年未調整，且遭各個不肖車行違規收取權利金、調漲靠行費。記者宋原彰／攝影

高雄市近百名計程車駕駛今日集結在高市府，以4大訴求陳訴全市基層計程車駕駛生活困難，包括運價已多年未調整，且遭各個不肖車行違規收取權利金、調漲靠行費。記者宋原彰／攝影
高雄市近百名計程車駕駛今日集結在高市府，以4大訴求陳訴全市基層計程車駕駛生活困難，包括運價已多年未調整，且遭各個不肖車行違規收取權利金、調漲靠行費。記者宋原彰／攝影

高雄市近百名計程車駕駛今日集結在高市府，以4大訴求陳訴全市基層計程車駕駛生活困難，包括運價已多年未調整，且遭各個不肖車行違規收取權利金、調漲靠行費。記者宋原彰／攝影
高雄市近百名計程車駕駛今日集結在高市府，以4大訴求陳訴全市基層計程車駕駛生活困難，包括運價已多年未調整，且遭各個不肖車行違規收取權利金、調漲靠行費。記者宋原彰／攝影

計程車 高雄 高雄市

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