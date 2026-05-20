三班護病比入法醫院設置標準預告延期 衛福部力拚5月底預告

衛福部將於「醫療機構設置標準」納入三班護病比，衛福部長石崇良原說明今年5月20日前，完成預告作業，不過因賴清德總統承諾明年分階段上路。衛福部醫事司今說明，目前相關細節仍在調整，預計5月底完成預告程序發出修正草案。

石崇良先前表示，5月8日會議討論敲定細節後，宣布三班護病比入法，且「緩衝期2年」於2028年5月實施，當時護理師期待5月20日可以預告，不過賴總統於5月12日承諾明年5月20日分階段上路。

醫事司副司長劉玉菁說明，立法院三讀過修正醫療法，原訂520要公布的草案是預告是有緩衝的版本，不過賴總統5月12日公開表示期待提早分階段實施，因應新方向調整，要對分階段及場域實施做資料蒐集，並具體化讓預告版本可以周全一些，仍需要討論，因此預告草案時間延後。

針對先前傳出醫學中心先做實施，劉玉菁說，全國醫院約400多家，除了醫學中心外，其他醫院也都會一起討論，作業會是總體一起充分討論，非單一醫學中心，因此5月底預告草案會是整體內容。

劉玉菁說，原則上法制作業都是預告60天，這期間仍會蒐集各方意見，不過時間也可能提前，預計5月底完成預告。