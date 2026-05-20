「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎 盧秀燕祝賀楊双子

台灣作家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」榮獲國際文學大獎「布克國際獎」。由於楊双子出生台中市，台中市長盧秀燕今天祝賀楊双子是城市之光，也是台灣的驕傲。

來自台灣的長篇小說「臺灣漫遊錄」今天在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。小說作者、作家楊双子發表得獎感言表示，「生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」。

台中市政府今天對楊双子表達誠摯祝賀，之前獲美國國家圖書獎翻譯文學獎時，除已頒發新台幣30萬獎勵金及榮譽獎章，表彰其在文學創作上的卓越成就，另改編的同名小說影集更獲得市府補助200萬元。

盧秀燕下午在台中市議會列席備詢時，對楊双子的獲獎表示，其實市府一直在注意，文化局更徹夜守候開獎，第一時間有送花祝賀，也由文化局發布新聞稿表達恭喜，這是城市之光，也是台灣的驕傲。

盧秀燕認為，楊双子連獲大獎，要培育出一個國際級文學家極不容易，可能百年才出1位，全台能進入國際級文壇也沒幾人，楊双子是台中的城市之光，也是台灣的驕傲，台中市引以為榮。

盧秀燕在回應民主進步黨台中市議員江肇國的相關質詢時表示，她看過這本書，書中對日據時期的台灣風土民情、台灣食物都有很多描繪，但她覺得最重要的是在描繪感情、情愫，這是楊双子能進入國際文壇很重要的原因，在那個封閉的時代有這樣的敘述描寫及創作很不容易。

文化局長陳佳君說明，楊双子此次獲獎，無疑是為台中文學注入強心針。她將台中的文化底蘊與台灣歷史巧妙地轉化為世界通用的文學語言，讓國際讀者看見台灣、看見台中。文化局將持續致力於扶植在地創作者，提供優質的藝文環境，讓更多像楊双子一樣優秀的台中作家，能持續在國際舞台綻放光芒。