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蘇東坡發明東坡肉煮法？ 他真正擅長的是煮這道菜

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
名菜東坡肉示意圖。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影
名菜東坡肉示意圖。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影

東坡肉是一道名菜，不只頂級餐廳有這道菜，許多家庭主婦也會煮這道菜。

世人常說，東坡肉是蘇東坡發明的。從歷史記載與蘇東坡自己留下來的詩詞文章來看，應該不是。

根據中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」研究，蘇東坡喜愛美食，詩文常常提到美食，但是有記下食譜的只有魚，沒有豬，更沒有東坡肉。根據考證，東坡肉這個名詞，最早出現是在明朝，距離蘇東坡過世已經大約三百年。

蘇東坡喜歡吃肉，不喜歡吃魚。這個飲食嗜好，跟他的仕途起伏以及生活貧困有關。

蘇東坡四十二歲時，因為「烏臺詩案」被關在獄中。據說，蘇東坡被關時，跟送飯的家人約定：沒事就送肉，有事就送魚。有一天家人找人代送，那人不知這個約定，就送了魚，蘇東坡以為死定了，就寫了訣別詩。皇帝看到後，深受感動，就饒恕了他。

根據史書記載，當時的皇帝宋神宗沒有重懲蘇東坡，或許不是因為看到蘇東坡的訣別詩，而是因為太皇太后說話了，太皇太后不只說話，還擡出了宋神宗的伯祖父宋仁宗幫蘇東坡求情。

蘇東坡因此逃過一劫，但是被流放到湖北的黃州當團練副使，而且不得離開杭州、也不能過問公事。他住在黃州東邊的土坡，自號東坡居士，後人因此尊稱他為蘇東坡。

蘇東坡確實做過豬肉，但是沒有證據顯示他做過東坡肉。他的現存文集，只有一篇記載了豬肉的做法：「淨洗鍋，淺著水，深壓柴頭莫教起。黃豕賤如土，富者不肯吃，貧者不解煮。有時自家打一碗，自飽自知君莫管。」

這篇文章與其說是記載豬肉烹飪食譜，不如說是自我解嘲，窮到只能吃豬肉。

從蘇東坡記載的豬肉煮法，可以看出這根本不是食譜，因為太不詳細了，只說鍋子要洗乾淨、水不要太多，柴不要太高。

蘇東坡記載的魚肉煮法，就詳細多了：「其法以鮮鯽魚或鯉治斫，冷水下，入鹽如常法，以菘菜心芼之，仍入渾蔥白數莖，不得攪。半熟，入生薑、蘿蔔汁及酒各少許，三物相等，調勻乃下。臨熟，入橘皮線，乃食之。」

根據正史與蘇東坡留下的詩文，只能知道蘇東坡吃豬肉，至於他對豬肉的烹調方式，跟現在盛行的東坡肉是否一樣？答案是很難。

 

聚傳媒

吃魚 蘇東坡

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