乳癌婦搬機車竟骨折 當心抗荷爾蒙治療引骨鬆風險

一名50歲乳癌婦女日前在移動停路邊的機車，沒想到一施力，竟造成腰椎骨折，送醫檢查後才發現，她多年前接受乳癌抗荷爾蒙藥物治療，使骨密度早已下降，直到骨折才發現問題。

這名乳癌婦人的骨折故事，其實在台灣並不少見，亞東醫院骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文今天透過新聞稿表示，近年門診中，因乳癌治療後出現骨質流失問題的患者明顯增加，不少人甚至是在骨折、身高變矮或駝背後，才知道自己早已合併骨質疏鬆。

根據衛生福利部最新公布，乳癌仍是台灣女性發生率最高的癌症，好發年齡約落在45至69歲之間，近年更有年輕化趨勢。隨著治療進步，愈來愈多患者在術後重返家庭與職場，吳凱文指出，乳癌與骨質疏鬆好發的年齡層，本來就是容易重疊出現的族群。

吳凱文進一步說明，再加上停經後女性，也是骨質疏鬆高風險族群，如在乳癌治療中又服用了常見的抗荷爾蒙藥物，更可能讓骨質流失速度明顯加快，尤其芳香環酶抑制劑（AIs）這類藥物，會大幅降低體內雌激素濃度，骨頭失去荷爾蒙保護後，骨密度下降速度甚至可能是同齡女性的2倍以上。

吳凱文提到，研究發現，部分骨鬆藥物對乳癌骨轉移可能具有保護效果，現在治療觀念大多逐漸從單純抗癌，延伸到整體癒後照護，「很多媽媽真的很能忍。」不少人會把腰痠背痛、關節卡卡，當成做家事太累，或覺得只是年紀到了，不容易把疼痛與骨質流失聯想在一起。

乳癌患者後續要面對不只是癌症本身，還包括骨質、肌力與長期生活品質的維持。吳凱文提醒，骨質流失初期通常沒有明顯症狀，但一旦發生骨折，對中高齡女性的行動力與生活影響都相當大，因此提早檢查、提早介入，仍是目前最重要的觀念。

吳凱文說，除了骨鬆藥物外，近年愈來愈重視運動對乳癌患者的重要性，「骨頭跟肌肉，其實是互相影響的」，研究發現，適當的肌肉重量訓練與負重運動，不只與骨密度維持有關，也有助降低疲憊感、憂鬱情緒與跌倒風險。