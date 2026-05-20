快訊

三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

乳癌婦搬機車竟骨折 當心抗荷爾蒙治療引骨鬆風險

中央社／ 台北20日電
亞東紀念醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文（圖）20日表示，近年門診中，因乳癌治療後出現骨質流失問題的患者明顯增加。（吳凱文提供）中央社 美聯社
亞東紀念醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文（圖）20日表示，近年門診中，因乳癌治療後出現骨質流失問題的患者明顯增加。（吳凱文提供）中央社 美聯社

一名50歲乳癌婦女日前在移動停路邊的機車，沒想到一施力，竟造成腰椎骨折，送醫檢查後才發現，她多年前接受乳癌抗荷爾蒙藥物治療，使骨密度早已下降，直到骨折才發現問題。

這名乳癌婦人的骨折故事，其實在台灣並不少見，亞東醫院骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文今天透過新聞稿表示，近年門診中，因乳癌治療後出現骨質流失問題的患者明顯增加，不少人甚至是在骨折、身高變矮或駝背後，才知道自己早已合併骨質疏鬆。

根據衛生福利部最新公布，乳癌仍是台灣女性發生率最高的癌症，好發年齡約落在45至69歲之間，近年更有年輕化趨勢。隨著治療進步，愈來愈多患者在術後重返家庭與職場，吳凱文指出，乳癌與骨質疏鬆好發的年齡層，本來就是容易重疊出現的族群。

吳凱文進一步說明，再加上停經後女性，也是骨質疏鬆高風險族群，如在乳癌治療中又服用了常見的抗荷爾蒙藥物，更可能讓骨質流失速度明顯加快，尤其芳香環酶抑制劑（AIs）這類藥物，會大幅降低體內雌激素濃度，骨頭失去荷爾蒙保護後，骨密度下降速度甚至可能是同齡女性的2倍以上。

吳凱文提到，研究發現，部分骨鬆藥物對乳癌骨轉移可能具有保護效果，現在治療觀念大多逐漸從單純抗癌，延伸到整體癒後照護，「很多媽媽真的很能忍。」不少人會把腰痠背痛、關節卡卡，當成做家事太累，或覺得只是年紀到了，不容易把疼痛與骨質流失聯想在一起。

乳癌患者後續要面對不只是癌症本身，還包括骨質、肌力與長期生活品質的維持。吳凱文提醒，骨質流失初期通常沒有明顯症狀，但一旦發生骨折，對中高齡女性的行動力與生活影響都相當大，因此提早檢查、提早介入，仍是目前最重要的觀念。

吳凱文說，除了骨鬆藥物外，近年愈來愈重視運動對乳癌患者的重要性，「骨頭跟肌肉，其實是互相影響的」，研究發現，適當的肌肉重量訓練與負重運動，不只與骨密度維持有關，也有助降低疲憊感、憂鬱情緒與跌倒風險。

乳癌 癌症 亞東醫院 骨折

延伸閱讀

咳嗽、胸悶以為感冒加更年期…5旬婦確診心衰竭 醫破解1迷思

尿路上皮癌死亡數 超車攝護腺癌

澎湖水上溜滑梯出意外 37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救

陸研究發現 塑膠微粒進入身體到助長腫瘤僅需4步驟

相關新聞

台鐵松山站傳死亡事故！松山=南港單線雙向行車 多輛列車延誤

台鐵松山站間傳出死傷事故，根據台鐵官網指出，南港-松山站間，受到松山站死傷事故影響，自中午12時55分起，松山=南港間以單線雙向行車，列車均有延誤情形，敬請見諒。

不只是甜點！關鍵時刻能救命 醫曝蜂蜜「3大隱藏神效」：出事快吞

蜂蜜不只是甜點，關鍵時刻甚至可能成為「救命食物」。小兒科醫師「傑登醫師」近日分享，蜂蜜雖然不是萬能神藥，但在特定情況下其實有醫學實證支持，不只可幫助緩解孩童夜間咳嗽，若孩子不慎誤吞鈕扣電池，在送醫途中適當使用蜂蜜，甚至有機會延緩食道灼傷、爭取黃金救命時間。不過，醫師也強調，1歲以下嬰兒絕對不能食用蜂蜜，否則恐引發致命的「嬰兒肉毒桿菌症」。

皮蛋放1年還能吃？台北老字號蛋行揭真相：超過「這時間」別冒險

皮蛋真的能放越久越好嗎？近日有網友在網路發文表示，家中仍存放十多顆將近一年的皮蛋，剝開後外觀看似正常，也沒有明顯異味，讓他好奇詢問：「這樣到底還能不能吃？」貼文曝光後迅速引發討論，不少網友笑稱皮蛋又叫「百年蛋」、「千年蛋」，似乎怎麼放都不會壞。

流鼻水狂塞衛生紙！6歲妹鼻腔驚見「巨大異物」 爸當場看傻

鼻塞是感冒常見症狀之一，不少人會用衛生紙塞住鼻孔止鼻水，避免影響日常生活。不過，這樣的習慣其實可能造成風險。耳鼻喉科醫師郭子龍分享一起門診案例，一名小女孩因長期將衛生紙塞進鼻孔，最後竟在鼻腔內形成一顆「衛生紙球」。

食品宣稱療效最重罰500萬！食藥署廣告指引「三高」也是危險用語

隨民眾保健意識提升，電視、影音平台、社群平台等健康食品廣告愈來愈常見，就連網紅、藝人也常業配或代言相關產品，若不慎涉及宣稱療效，業者最重將被依「食安法」開罰至高500萬罰鍰。現行許多廣告遊走法律邊界，以「壞東西」影射癌細胞、「血濁」影射高血脂等，連三高也是危險用語，衛福部食藥署訂出「食品廣告合規輔導指引」，盼降低食品業者、內容創作者違規風險。

梅雨鋒面接近台灣時間曝光 未來1周酷熱…小心午後雷陣雨

高壓籠罩，高溫炎熱數日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠夏季型態逐漸建立，隨著熱帶擾動98W 逐漸往北移動，太平洋高壓也開始明顯增強、西伸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。