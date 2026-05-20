參加臨床試驗不再靠聽說 首個臨床試驗平台上線…年底前上架200筆資訊

新藥研發成功至上市前，多需進行3期臨床試驗，不少藥品價格昂貴，臨床試驗為病人免費接受治療的管道之一。過去相關資訊多需由醫師介紹，或民眾自行在醫院公告欄逐一查看，資訊及參與管道不夠透明。台灣研發型生技製藥發展協會（TRPMA）正式成立「有樂試」臨床試驗查詢平台，目前年底是上架200筆臨床試驗供病人選擇。

「有樂試」台灣臨床研究意向登記平台為我國首個以民眾為中心的臨床研究意向登記平台，平台上有全國IRB核准的臨床研究，民眾可在平台上尋找自己或家人適合臨床試驗主動應徵參與，也可在平台上進行意向登記，由平台自動媒合適合的臨床試驗。

TRPMA秘書長程馨指出，全台每年新增臨床試驗數量共300個，該平台目標是在今年底上架至少200筆臨床試驗資訊。

食藥署藥品組組長林意筑指出，民眾願意相信科學、付出時間，在身體不適時幫助下一位病人，成就新藥上市，為臨床試驗基本精神，臨床試驗國際競爭激烈，我國並非沒有技術，「卡關」之處在於病人對臨床試驗資訊不夠瞭解，且往往只是病友間彼此「聽說」，造成收案速度不夠快，「有樂試」平台可讓臨床試驗不再只是聽說，而是提供病人找得到、看得懂的臨床試驗資訊資訊。

為保護民眾個資，TRPMA強調，「有樂試」平台個資及資安遵循ISO27001及ISO27701建置，民眾以最少資料參與，只有在民眾的同意下，負責該臨床試驗研究醫療院所才會聯絡民眾。林意筑則說，臨床試驗推動上除考慮收案效率，也須顧及受試者權益及研究倫理，「資訊可以開放，但個資保護須做到最完善」，才能讓民眾放心選擇、參與。

5月20日為「國際臨床試驗日」，TRPMA與中華民國開發性製藥研究協會 （IRPMA）、台灣藥物臨床研究協會 (TCRA) 及臺灣臨床試驗中心聯盟 (TACTC)，合作舉辦「520 國際臨床試驗日—樂寶與您一起點亮希望之光」園遊會，並在現場向民眾宣導註冊「有樂試」臨床試驗平台。