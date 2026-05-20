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黃子佼、狼醫遭判刑仍可接觸兒少工作？民團批「兒少權法」修法有破口

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
人本教育基金會、「建立兒童工作證制度」連署單位、還我特色公園行動聯盟、不會教小孩行動聯盟等團體，高呼「兒少安全不能靠運氣」、「專業人員也查證、兒少安全無死角」等口號，提醒衛福部應重視兒少工作證制度。記者沈能元／攝影
人本教育基金會、「建立兒童工作證制度」連署單位、還我特色公園行動聯盟、不會教小孩行動聯盟等團體，高呼「兒少安全不能靠運氣」、「專業人員也查證、兒少安全無死角」等口號，提醒衛福部應重視兒少工作證制度。記者沈能元／攝影

衛福部預告 「兒童及少年福利與權益保障法」草案，首次將「兒童及少年工作證」制度納入，未來只要從事會接觸18歲以下兒少工作者皆須申請。但民團認為，草案仍有漏洞，例如社會關注的黃子佼、台大狼醫黃信穎、曾於台北市立美術館任職的「美術館叔叔」梁恩睿等，即便遭判刑仍可接觸兒少，呼籲衛福部應修法制度性預防。

人本教育基金會、「建立兒童工作證制度」連署單位、還我特色公園行動聯盟、不會教小孩行動聯盟等團體，今舉辦「有效預防、降低風險」，讓兒少工作證制度，可以真正守護兒少安全記者會。高呼「兒少安全不能靠運氣」、「專業人員也查證、兒少安全無死角」、「有效預防、降低風險」等口號，提醒衛福部應多加重視。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，草案規定「犯兒童及少年性剝削防制條例之罪經緩起訴處分或有罪判決確定」，不能擔任兒少工作者。但以黃子佼案件來說，為同時違反「兒少性剝削防制條例」及「個資法」，但其行為時個資法刑度較重，而採用個資法判刑，使得黃子佼有罪確定的罪名不是性剝削，依照草案，未來可能還是可以擔任兒少工作者。

另，草案定義兒少工作者排除了「其他法律規定人員資格之人員」，須遵守「醫師法」的醫師，即不會被納入兒少工作者。但狼醫黃信穎即便二審被判兩年有期徒刑，但廢止執業執照只有一年，未來仍可以繼續當醫師，未來他在工作還是可能接觸兒少，大家同意這是可以的嗎？

「建立兒童工作證制度」連署發起人李靚蕾說，曾在台北市立美術館任職的「美術館叔叔」梁恩睿，經一審宣判對兒童強制性交、強制猥褻、拍攝性影像共14罪。但草案規定兒少工作者範圍，只有「教育、照顧、訓練」。美術館中的兒少導覽或兒少活動這類遊憩、服務相關的工作，即便工作上單獨接觸兒少，還是不會被納入。此外，主日學、兒少靈修活動等宗教活動也會經常接觸兒少，但目前草案也未納入範圍。

馮喬蘭說，民團認為未來不能擔任兒少工作者條件，不能只有判決定讞，應包含被行政調查認定有這樣的行為，且不應排除有法定資格人員，而須透過資料庫串接，更簡便進行資格查詢，如未通過，就不能安排與兒少接觸的工作內容。更重要的是，兒少工作者範圍應再加入服務、遊憩、宗教等面向，甚至曾對兒少有重大暴力、虐待的人應納入管制，此相關意見都將提供衛福部研議。

黃子佼 兒少權法 狼醫 李靚蕾

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