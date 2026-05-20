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LINE攜手數發部啟動防詐新機制 「偽冒公眾人物警示」

經濟日報／ 記者彭慧明／台北即時報導
LINE 針對聊天室收到陌生訊息或被加入群組情境，以多重提醒機制，協助用戶辨識可疑帳號。LINE台灣／提供
LINE 針對聊天室收到陌生訊息或被加入群組情境，以多重提醒機制，協助用戶辨識可疑帳號。LINE台灣／提供

近年來，假冒名人、公眾人物身份，透過加好友等方式進行詐騙或其他不當行為的事件層出不窮。為打造安心的通訊環境，LINE數位發展部持續合作防詐，20日起批次上線全新的「偽冒公眾人物警示」功能。數發部提供「公眾人物保護名單」，LINE以雙重提醒機制警示用戶，協助用戶辨識可疑帳號並提升通訊安全。

LINE指出，當陌生帳號要與用戶加好友或聊天時，若帳號顯示名稱與名單中的公眾人物高度相似，系統便會跳出警示視窗以提醒用戶提高警覺，用戶在加好友或聊天前應先確認「是您認識的人嗎？」，用戶若覺得帳號可疑，可選擇「封鎖並檢舉」功能回報。

即使用戶選擇「我知道了」，為防止誤觸並強化防護，會再次警示「您真的認識這個人嗎？」，透過雙重提醒，協助用戶審慎判斷聯繫對象，提升通訊使用安全。

若用戶於第二次警示選擇「開始聊天」，警示視窗會關閉，此時用戶需再次點選下方「開始聊天」按鈕以開始聊天。

數位發展部 LINE

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