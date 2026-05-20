不只是甜點！關鍵時刻能救命 醫曝蜂蜜「3大隱藏神效」：出事快吞

蜂蜜不只是甜點，關鍵時刻甚至可能成為「救命食物」。小兒科醫師「傑登醫師」近日分享，蜂蜜雖然不是萬能神藥，但在特定情況下其實有醫學實證支持，不只可幫助緩解孩童夜間咳嗽，若孩子不慎誤吞鈕扣電池，在送醫途中適當使用蜂蜜，甚至有機會延緩食道灼傷、爭取黃金救命時間。不過，醫師也強調，1歲以下嬰兒絕對不能食用蜂蜜，否則恐引發致命的「嬰兒肉毒桿菌症」。

傑登醫師在臉書粉專發文指出，許多家長認為「蜂蜜天然又健康」，但其實蜂蜜若用對地方是幫手，用錯則可能暗藏風險。他整理出蜂蜜最具醫學實證支持的3大用途，提醒家長正確使用。

首先是「緩解夜間咳嗽」。研究發現，1歲以上孩童若因感冒出現夜咳症狀，睡前食用少量蜂蜜，有助降低咳嗽頻率與嚴重度，甚至效果不輸部分常見止咳藥水，同時也能提升孩子與家長的睡眠品質，「孩子好睡，爸媽才能睡呀！」

不過他也提醒，若孩子除了咳嗽之外，還出現呼吸有咻咻聲、狗吠聲、呼吸急促，或精神活動力明顯變差等情況，就不能只靠蜂蜜，應盡速就醫檢查。

第二種情況則相當關鍵，傑登醫師指出，若孩子誤吞鈕扣電池，電池可能在短時間內放電並腐蝕食道，嚴重甚至導致穿孔。在已準備送醫途中，且孩子意識清楚、吞嚥正常的情況下，可每10分鐘餵食10毫升純蜂蜜（約2茶匙），幫助降低局部鹼性灼傷。

此外，近年研究也發現，若以1比1比例加入橄欖油，可能有更好的保護效果。其原理在於，蜂蜜能減少局部灼傷，而橄欖油則可協助絕緣、阻斷放電，進一步延緩食道穿孔。

不過傑登醫師也特別提醒，目前官方建議仍以「純蜂蜜＋立即送醫」為主，家長切勿為了在家調配混合液而延誤送醫時機。若孩子已經出現嘔吐、呼吸困難等症狀，更禁止餵食，應立刻衝急診。

第三種用途則是輔助緩解輕微腸胃不適。醫師表示，蜂蜜具有滲透壓作用，且含有少量益生質，可能有助於排便，或縮短輕微腹瀉時間。不過目前相關醫學證據仍不算強，因此只能作為輔助，不能取代正規醫療。

除了分享蜂蜜妙用外，傑登醫師也強調「1歲以下嬰兒絕對不能吃蜂蜜」，即使加熱過也不安全。原因在於蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，而嬰兒腸道免疫尚未成熟，一旦攝入，恐引發嚴重的「嬰兒肉毒桿菌症」，甚至危及生命。

最後他也提醒，蜂蜜本質上仍是糖分，若攝取過量，仍可能帶來蛀牙、熱量過多與肥胖風險，因此適量即可，別讓孩子天天把蜂蜜當飲料喝。

5月20日是世界蜜蜂日，這是由聯合國設立的日子，其目的是希望讓更多人認識蜜蜂的重要性。農業部表示，為了紀念斯洛維尼亞的養蜂先驅「安東・楊沙（Anton Janša）」，他畢生致力推廣養蜂教育，是現代養蜂與採蜜技術的奠基者，因此以他的生日作為「世界蜜蜂日」。