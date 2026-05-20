快訊

台電累計虧損3529億！砸錢換Logo爆爭議 董座曾文生嘆「高層們都會怕」

中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

高燒41度…廣播金鐘主持人年僅7歲病逝 母痛心吐經過：這場病來得無聲無息

聽新聞
0:00 / 0:00

不只是甜點！關鍵時刻能救命 醫曝蜂蜜「3大隱藏神效」：出事快吞

聯合新聞網／ 綜合報導
蜂蜜示意圖。圖／Ingimage
蜂蜜示意圖。圖／Ingimage

蜂蜜不只是甜點，關鍵時刻甚至可能成為「救命食物」。小兒科醫師「傑登醫師」近日分享，蜂蜜雖然不是萬能神藥，但在特定情況下其實有醫學實證支持，不只可幫助緩解孩童夜間咳嗽，若孩子不慎誤吞鈕扣電池，在送醫途中適當使用蜂蜜，甚至有機會延緩食道灼傷、爭取黃金救命時間。不過，醫師也強調，1歲以下嬰兒絕對不能食用蜂蜜，否則恐引發致命的「嬰兒肉毒桿菌症」。

傑登醫師在臉書粉專發文指出，許多家長認為「蜂蜜天然又健康」，但其實蜂蜜若用對地方是幫手，用錯則可能暗藏風險。他整理出蜂蜜最具醫學實證支持的3大用途，提醒家長正確使用。

首先是「緩解夜間咳嗽」。研究發現，1歲以上孩童若因感冒出現夜咳症狀，睡前食用少量蜂蜜，有助降低咳嗽頻率與嚴重度，甚至效果不輸部分常見止咳藥水，同時也能提升孩子與家長的睡眠品質，「孩子好睡，爸媽才能睡呀！」

不過他也提醒，若孩子除了咳嗽之外，還出現呼吸有咻咻聲、狗吠聲、呼吸急促，或精神活動力明顯變差等情況，就不能只靠蜂蜜，應盡速就醫檢查。

第二種情況則相當關鍵，傑登醫師指出，若孩子誤吞鈕扣電池，電池可能在短時間內放電並腐蝕食道，嚴重甚至導致穿孔。在已準備送醫途中，且孩子意識清楚、吞嚥正常的情況下，可每10分鐘餵食10毫升純蜂蜜（約2茶匙），幫助降低局部鹼性灼傷。

此外，近年研究也發現，若以1比1比例加入橄欖油，可能有更好的保護效果。其原理在於，蜂蜜能減少局部灼傷，而橄欖油則可協助絕緣、阻斷放電，進一步延緩食道穿孔。

不過傑登醫師也特別提醒，目前官方建議仍以「純蜂蜜＋立即送醫」為主，家長切勿為了在家調配混合液而延誤送醫時機。若孩子已經出現嘔吐、呼吸困難等症狀，更禁止餵食，應立刻衝急診。

第三種用途則是輔助緩解輕微腸胃不適。醫師表示，蜂蜜具有滲透壓作用，且含有少量益生質，可能有助於排便，或縮短輕微腹瀉時間。不過目前相關醫學證據仍不算強，因此只能作為輔助，不能取代正規醫療。

除了分享蜂蜜妙用外，傑登醫師也強調「1歲以下嬰兒絕對不能吃蜂蜜」，即使加熱過也不安全。原因在於蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，而嬰兒腸道免疫尚未成熟，一旦攝入，恐引發嚴重的「嬰兒肉毒桿菌症」，甚至危及生命。

最後他也提醒，蜂蜜本質上仍是糖分，若攝取過量，仍可能帶來蛀牙、熱量過多與肥胖風險，因此適量即可，別讓孩子天天把蜂蜜當飲料喝。

5月20日是世界蜜蜂日，這是由聯合國設立的日子，其目的是希望讓更多人認識蜜蜂的重要性。農業部表示，為了紀念斯洛維尼亞的養蜂先驅「安東・楊沙（Anton Janša）」，他畢生致力推廣養蜂教育，是現代養蜂與採蜜技術的奠基者，因此以他的生日作為「世界蜜蜂日」。

蜂蜜

相關新聞

不只是甜點！關鍵時刻能救命 醫曝蜂蜜「3大隱藏神效」：出事快吞

蜂蜜不只是甜點，關鍵時刻甚至可能成為「救命食物」。小兒科醫師「傑登醫師」近日分享，蜂蜜雖然不是萬能神藥，但在特定情況下其實有醫學實證支持，不只可幫助緩解孩童夜間咳嗽，若孩子不慎誤吞鈕扣電池，在送醫途中適當使用蜂蜜，甚至有機會延緩食道灼傷、爭取黃金救命時間。不過，醫師也強調，1歲以下嬰兒絕對不能食用蜂蜜，否則恐引發致命的「嬰兒肉毒桿菌症」。

世衛組織示警！剛果共和國爆發伊波拉疫情 疾管署發函醫界提高警覺

世界衛生組織(WHO)於今年5月17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉(Ebola)疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)，顯示疫情已被視為具有跨境風險的全球衛生威脅。疾管署昨發出醫界通函表示，經評估本波疫情對我國整體威脅風險仍低，不過提醒醫師於臨床診治病人時，務必詢問病人旅遊史、職業、接觸史、周遭人員是否出現類似症狀等（TOCC）訊息，提高警覺及加強通報，並落實感染管制措施。

擎天崗夜訪遊客暴增…草坪枯黃裸露對比照曝光 陽管處批3不當行為

陽明山國家公園管理處表示，近期因擎天崗情侶事件，夜間前往擎天崗遊客量明顯增加，且部分遊客播放音樂、使用強光手電筒、違規吸...

皮蛋放1年還能吃？台北老字號蛋行揭真相：超過「這時間」別冒險

皮蛋真的能放越久越好嗎？近日有網友在網路發文表示，家中仍存放十多顆將近一年的皮蛋，剝開後外觀看似正常，也沒有明顯異味，讓他好奇詢問：「這樣到底還能不能吃？」貼文曝光後迅速引發討論，不少網友笑稱皮蛋又叫「百年蛋」、「千年蛋」，似乎怎麼放都不會壞。

流鼻水狂塞衛生紙！6歲妹鼻腔驚見「巨大異物」 爸當場看傻

鼻塞是感冒常見症狀之一，不少人會用衛生紙塞住鼻孔止鼻水，避免影響日常生活。不過，這樣的習慣其實可能造成風險。耳鼻喉科醫師郭子龍分享一起門診案例，一名小女孩因長期將衛生紙塞進鼻孔，最後竟在鼻腔內形成一顆「衛生紙球」。

食品宣稱療效最重罰500萬！食藥署廣告指引「三高」也是危險用語

隨民眾保健意識提升，電視、影音平台、社群平台等健康食品廣告愈來愈常見，就連網紅、藝人也常業配或代言相關產品，若不慎涉及宣稱療效，業者最重將被依「食安法」開罰至高500萬罰鍰。現行許多廣告遊走法律邊界，以「壞東西」影射癌細胞、「血濁」影射高血脂等，連三高也是危險用語，衛福部食藥署訂出「食品廣告合規輔導指引」，盼降低食品業者、內容創作者違規風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。