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520嘉市戶政所浪漫爆棚 逾20對新人結婚登記市府送好禮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
一年一度象徵「我愛你」的520浪漫登場，嘉義市政府今天特別為新人準備滿滿甜蜜祝福，只要在東、西區戶政事務所完成結婚登記，就能獲得賀卡及限定好禮「金鏟子」與「雙囍對杯」，祝福新人幸福成家、早生貴子。東區戶政事務所今年重新打造浪漫拍照打卡牆，吸引不少新人留下人生重要時刻的甜蜜合影。圖／嘉市府提供
一年一度象徵「我愛你」的520浪漫登場，嘉義市政府今天特別為新人準備滿滿甜蜜祝福，只要在東、西區戶政事務所完成結婚登記，就能獲得賀卡及限定好禮「金鏟子」與「雙囍對杯」，祝福新人幸福成家、早生貴子。東區戶政事務所今年重新打造浪漫拍照打卡牆，吸引不少新人留下人生重要時刻的甜蜜合影。圖／嘉市府提供

一年一度象徵「我愛你」的520浪漫登場，嘉義市政府今天特別為新人準備滿滿甜蜜祝福，只要在東、西區戶政事務所完成結婚登記，就能獲得賀卡及限定好禮「金鏟子」與「雙囍對杯」，祝福新人幸福成家、早生貴子。東區戶政事務所今年重新打造浪漫拍照打卡牆，吸引不少新人留下人生重要時刻的甜蜜合影。

截至中午，東區19對、西區8對新人完成結婚登記，戶政事務所洋溢濃濃幸福氛圍。

市長黃敏惠表示，520不只是充滿愛意的日子，更象徵人生新階段的開始，市府希望成為每個家庭最堅強的後盾，從孕前、孕期到產後，提供完整照顧與支持，讓年輕人願婚、敢生、安心養。嘉市除提供孕婦產前檢查最高3500元補助，也推出「嘉有好孕車資補貼乘車券」，孕媽咪自懷孕起即可申請，補助提高至4500元，每趟最高補助150元，且使用期限延長至產後3個月，提升孕期交通便利與安全。

此外，市府也補助新生兒10項罕見疾病自費篩檢1000元，並推動到宅坐月子等多元產後支持措施；生育津貼也提高至每胎3萬元，希望減輕家庭負擔，鼓勵更多新人幸福成家。民政處表示，520只要新人其中一方設籍嘉義市，即可獲贈由嘉義城隍廟註生娘娘加持的「金鏟子」、九華山地藏庵提供的「雙囍對杯」、心型巧克力及市長祝福卡片；非設籍嘉義市新人，也能收到市長賀卡及巧克力，共享幸福喜悅。

民政處提醒，目前結婚採登記制，不論是否舉辦婚宴或法院公證，都須至戶政事務所完成登記才具法律效力。新人辦理結婚登記時，須備妥雙方國民身分證、戶口名簿、2年內彩色半身照片各1張，以及有2位年滿18歲證人簽名或蓋章的結婚書約。

一年一度象徵「我愛你」的520浪漫登場，嘉義市政府今天特別為新人準備滿滿甜蜜祝福，只要在東、西區戶政事務所完成結婚登記，就能獲得賀卡及限定好禮「金鏟子」與「雙囍對杯」，祝福新人幸福成家、早生貴子。東區戶政事務所今年重新打造浪漫拍照打卡牆，吸引不少新人留下人生重要時刻的甜蜜合影。圖／嘉市府提供
一年一度象徵「我愛你」的520浪漫登場，嘉義市政府今天特別為新人準備滿滿甜蜜祝福，只要在東、西區戶政事務所完成結婚登記，就能獲得賀卡及限定好禮「金鏟子」與「雙囍對杯」，祝福新人幸福成家、早生貴子。東區戶政事務所今年重新打造浪漫拍照打卡牆，吸引不少新人留下人生重要時刻的甜蜜合影。圖／嘉市府提供

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新人 520 結婚

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