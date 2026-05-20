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不喝酒也會脂肪肝？ 醫揭關鍵是「那1杯」：至少改無糖

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師王思恒提到，很多患者談到脂肪肝時第一反應都是不喝酒，但同時手上卻拿著含糖飲料。 圖／AI生成
醫師王思恒提到，很多患者談到脂肪肝時第一反應都是不喝酒，但同時手上卻拿著含糖飲料。 圖／AI生成

王思恒醫師在臉書「一分鐘健身教室」提到，很多患者談到脂肪肝時第一反應都是「我不喝酒」，但同時手上卻拿著含糖飲料。對此，他引用2025年義大利最新研究，進一步探討含糖飲料與肝臟健康之間的關聯。

該研究針對273位同時患有糖尿病與脂肪肝的成人進行分析，透過問卷了解含糖飲料攝取頻率，並以超音波檢測肝臟硬化程度。研究顯示，含糖飲料攝取與肝臟健康之間存在明顯關聯，因此「這群受試者本來就是健康的高風險群，不是一般健康路人」。

研究結果指出，每週只要喝超過一杯含糖飲料，肝纖維化風險就可能增加至3.77倍，即使排除年齡、性別與體重等因素，關聯仍然存在，顯示影響不僅來自肥胖，而可能具有更直接的代謝影響。也就是說，含糖飲料對肝臟的傷害，不只是因為讓你變胖而已，它有更直接的殺傷力。

王思恒進一步解釋，關鍵可能來自果糖代謝機制。含糖飲料中的高果糖糖漿會主要由肝臟處理，當攝取過量時，肝臟會將多餘能量轉化為脂肪堆積，長期下來可能導致發炎與纖維化。

王思恒更強調，雖然這是義大利的研究，但對「手搖飲之島」台灣而言，其實更有警示意義。王思恒表示，台灣到處都是手搖飲，我們的糖分攝取量可能比義大利人還驚人。另外，台灣中年族群脂肪肝非常普遍，糖尿病盛行率也高，如果剛好就是「糖友」又有「脂肪肝」，那麽手搖飲能戒就戒，至少也建議改點無糖。

脂肪肝 含糖飲料 醫師

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