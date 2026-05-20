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壯圍沙丘藝術節7月登場 黃妃、荒山亮將登台

中央社／ 台北20日電

2026壯圍沙丘藝術節今年以「浮島流沙」為主題，邀請3名國內外藝術家進行創作，並邀請霹靂布袋戲及唱匠黃妃荒山亮、西卿、黃鳳儀等人帶來跨越族群與文化的經典演出。

交通部觀光署今天舉行記者會表示，第八屆的「2026壯圍沙丘藝術節」今年度以「浮島流沙」為主題，在藝術作品方面，今年邀請到3組國內外藝術家，分別是宜蘭在地藝術家林思瑩、日本藝術家菅野麻依子以及以再生創作及跨領域合作的不廢跨村實驗室（林俊作、楊芳宜）為壯圍增添地景風貌，作品將於7月18日創作完成。

觀光署表示，今年藝術節的音樂會規劃4場主題表演，其中7月18日到19日以「沙浪如歌」與「沙海漂浪」引領觀眾進入夜間沙丘與海岸交會的聲音場域；8月15-16日則以「沙岸星河」與「沙島浮夢」，帶入最具壯圍海岸精神的龜山島為座標。

卡司部分，觀光署說，除了有金曲歌王桑布伊、舞思愛Usay Kawlu、原味醞釀、宜蘭在地樂團同根生外，更貼合在地傳統文化，邀請到霹靂布袋戲及唱匠黃妃、荒山亮、西卿、黃鳳儀等帶來跨越族群與文化的經典演出。

觀光署說，藝術文化聚點部分，今年結合了牛頭司耕牛小學堂、真食感受米食工作坊、路邊烤肉Ｘ圍食堂、藏甜手作坊、金魚.厝邊、社團法人宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會等一起加入藝術節行列，並於音樂會展演期間下午開始在壯圍沙丘遊客中心舉辦適合出遊紀念與親子參與的限量付費手作DIY，包含美食、蠟燭及認識在地宜蘭噶瑪蘭族文化與文化體驗等。

荒山亮 黃妃 觀光署

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