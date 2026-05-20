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520萬丹登記結婚！這對「五年級生」新人 人生下半場遇見愛

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉戶政事務所一對來自台北「五年級生」新人分別60多歲沈有旭（右）與葉慧貞（左），共結連理。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉戶政事務所一對來自台北「五年級生」新人分別60多歲沈有旭（右）與葉慧貞（左），共結連理。記者劉星君／攝影

今天是5月20日象徵我愛你，屏東縣府民政處這周舉辦520結婚登記系列活動，今天一早各戶政事務所充滿粉紅泡泡，萬丹鄉戶政事務所有一對來自台北的五年級生新人分別60多歲沈有旭與葉慧貞，共結連理，彼此很珍惜這段緣分。

61歲沈有旭已育有28歲的女兒，女兒今天也特別到場見證。沈有旭與葉慧貞兩人因為當志工而認識，交往3年多後，攜手共度人生下半場。兩人在台北工作生活，會特別來到屏東縣萬丹鄉戶政事務所登記，是因為葉慧貞的親戚在萬丹戶所退休，今天520結婚登記，邀請親戚擔任證婚人。

葉慧貞是日語老師，在補習班教日文在台北的圓山飯店擔任日語導覽志工。沈有旭則在大學工作，熱愛志工服務。兩人在當志工時相遇，雖然在人生較成熟階段才遇見彼此，選擇520完成終身大事。

兩人今天都特別穿著日本和服現身，葉慧貞感動說，她教日文30多年，也學習製作日式和服1年多，結婚穿日式和服很特別，也別有意義。她也提到，沈的女兒也是重要紅娘，如今成為一家人也是一個team，來到屏東感覺很熱情。

今天完成登記後，也安排小旅行。沈有旭說，人生下半場遇到葉慧貞，彼此個性、觀念都很相同。沈的女兒說，她從小跟爸爸一起生活，看到父親找到另一半，跟葉老師相處也很像朋友，得知他們要結婚，很開心喜悅。

萬丹戶政事務也打造「萬分幸福．丹心不渝」為主題的結婚背板，安排浪漫的「抽捧花挑戰」，並依指定甜蜜拍照動作留下幸福合影。戶所有準備多項溫馨賀禮送給新人，包括「不挑鍋電陶爐」象徵新人家中餐桌常有熱騰騰的幸福氣息，心中永遠保有不滅愛火、「隨行電動冰沙果汁機」寓意攪拌甜蜜，幸福啟動，讓每一天都充滿清甜果香，以及「幸福香氛禮盒（預約禮）」讓芬芳氣息伴隨新人生活日常，增添療癒與溫暖。

 

另外萬丹農會加碼贈送蜜汁紅豆禮盒，祝福新人甜甜蜜蜜、紅豆傳情，讓這場別具意義的登記儀式更加溫馨圓滿。

民政處表示，5月14日到19日受理50對登記結婚，預計今天5月20日辦理結婚登記有70對。

屏東縣萬丹鄉戶政事務所一對來自台北「五年級生」新人分別60多歲沈有旭（右二）與葉慧貞（左二），共結連理，也邀請親戚夫妻為見證人。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉戶政事務所一對來自台北「五年級生」新人分別60多歲沈有旭（右二）與葉慧貞（左二），共結連理，也邀請親戚夫妻為見證人。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉戶政事務所一對來自台北「五年級生」新人分別60多歲沈有旭（左）與葉慧貞（右），共結連理，沈的女兒（中）也到場參與，替父親也感到開心。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉戶政事務所一對來自台北「五年級生」新人分別60多歲沈有旭（左）與葉慧貞（右），共結連理，沈的女兒（中）也到場參與，替父親也感到開心。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉戶政事務所一對來自台北「五年級生」新人分別60多歲沈有旭（右二）與葉慧貞（左二），共結連理，萬丹戶所、萬丹鄉農會也準備好禮贈送給新人們。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉戶政事務所一對來自台北「五年級生」新人分別60多歲沈有旭（右二）與葉慧貞（左二），共結連理，萬丹戶所、萬丹鄉農會也準備好禮贈送給新人們。記者劉星君／攝影

520 屏東 結婚

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