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4類養生食材害血糖飆、胃食道逆流！醫揭「造假重災區」：聞起來很天然

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，蜂蜜、山葵、起司粉、香草，有可能是「假的健康食品」，最危險的通常是那些看起來很天然的東西。 示意圖／ingimage
醫師提醒，蜂蜜、山葵、起司粉、香草，有可能是「假的健康食品」，最危險的通常是那些看起來很天然的東西。 示意圖／ingimage

現代人注重養生，為了身體健康，願意花錢買較好的食材，但復健科醫師王竣平提醒，蜂蜜、山葵、起司粉、香草，有可能是「假的健康食品」，他表示，最危險的，通常不是那些一吃就出事的，反而是那些每天吃一點、看起來很天然，甚至還帶著健康光環的東西。

王竣平在臉書粉專分享一名病患案例，她因為肥胖來看診很久了，但體重一直降不下來，膝蓋負擔也越來越重。病患表示，自己平常已經吃得很健康，糖也幾乎戒掉了，只有早餐吃沙拉時會淋一點蜂蜜。

但蜂蜜罐上成分寫著「糖漿」，他試著請病患先停掉淋蜂蜜一個月，後來病患回診瘦了3公斤且膝蓋輕鬆很多，上下樓的痛感也差很多。王竣平表示，日常有很多以為很高級、很天然、很養生的食物，背後都有類似問題，最常見的有4樣食材：

一、蜂蜜：

真正蜂蜜本來就含糖，糖尿病、胰島素阻抗、脂肪肝患者要控制份量，如果又被替換成高果糖玉米糖漿，更容易低估它對血糖和總糖量的影響。

二、山葵：

很多壽司店端上來的綠色山葵，其實是辣根、色素與調味粉。真正的山葵很嬌貴，研磨後風味變化很快，保存和運輸成本高。而廉價山葵只是提供刺激感與鹹味，對胃食道逆流、胃炎、腸胃敏感的人可能誘發不適。

三、香草精

香草是食品造假的重災區。天然香草莢種植困難、價格昂貴，於是食品工業發展出大量合成香蘭素，常出現在冰淇淋、甜點、含糖飲品、加工零食裡。對血糖控制不佳、脂肪肝、胰島素阻抗的人，這種「香草味很天然」的錯覺，反而會讓警覺下降。

四、帕瑪森起司粉：

如果一罐起司粉標榜高級帕瑪森，實際上卻混入過多填充物、廉價乳製品，甚至根本不是「真正義大利PDO認證帕瑪森」，那消費者買到的營養價值就會失真，實際上可能吃進較多鹽分、對高血壓、腎臟病、需要控制鈉攝取的人，這一點尤其重要。

元氣網曾報導，看起來健康但其實「並不一定健康」的10種食物，包括植物奶、零卡可樂／汽水、蔬果乾、植物肉、黑糖 / 蜂蜜(天然糖)、低脂優格、能量棒 / 蛋白棒、綜合堅果（風味）、100%果汁、多穀物餅乾/麵包，營養師建議民眾購買時閱讀食品標示，避開過多人工添加物。

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