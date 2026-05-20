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台灣第1人！楊双子勇奪國際布克獎 鄉親號召：吃爆台中隱藏美食

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中特色美食麻芛湯，南屯萬和宮董事長蕭清杰（中）等人重溫兒時揀麻芛的回憶。圖／萬和宮提供
台中特色美食麻芛湯，南屯萬和宮董事長蕭清杰（中）等人重溫兒時揀麻芛的回憶。圖／萬和宮提供

台灣作家楊双子創作、金翎英譯「臺灣漫遊錄」，奪國際布克獎，創台灣首例。消息傳回楊双子老家台中烏日，鄉親都很振奮、驕傲，還有鄉親號召，書中提及台中特色美食「麻芛湯」等美食，舊作「開動了！老台中：歷史小說家的街頭飲食踏查」也介紹大麵羹等巷弄隱藏版美食，要用味蕾重溫作家筆下的台中隱藏版美食，致敬這位文學巨星。

楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，消息傳回楊双子老家台中烏日，烏日鄉親相當振奮，稱連賴清德總統今天在520演說，都提到楊双子跟金翎得獎，直呼「這是烏日人的驕傲」。

林姓鄉親表示，楊双子老家在烏日區大肚山腳下（近成功嶺），其作品細緻勾勒了台中獨有的飲食地圖，從「臺灣漫遊錄」中出現的「麻芛湯」、豐原義華鹹蛋糕等，到舊作「開動了！老台中」介紹大麵羹、天天饅頭、陳家牛乳大王及一中豐仁冰美食，展現了深厚的在地情感。

林姓鄉親指出，為了慶祝得獎，許多鄉親號召要走進巷弄大快朵頤，用味蕾重溫作家筆下的隱藏版美食，以最具「台中味」的方式向這位文學巨星致敬。

萬和宮董事長蕭清杰說，「麻芛湯」是台中特有的消暑美食，萬和宮去年端午節還採買250斤的黃麻，並動員數十位志工挑揀黃麻的嫩葉及嫩芽（麻芛），煮成麻芛湯讓大眾品嘗。

台灣作家楊双子（左）創作、譯者金翎（右）翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」，榮獲國際布克獎，創下台灣文學首例。圖／歐新社
台灣作家楊双子（左）創作、譯者金翎（右）翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」，榮獲國際布克獎，創下台灣文學首例。圖／歐新社

楊双子 台中

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