台鐵松山站傳死亡事故！松山=南港單線雙向行車 多輛列車延誤

台鐵松山站間傳出死傷事故，根據台鐵官網指出，南港-松山站間，受到松山站死傷事故影響，自中午12時55分起，松山=南港間以單線雙向行車，列車均有延誤情形，敬請見諒。

台鐵公司說，今天中午12時55分，松山站第3股道上行出發號誌機附近，一名旅客侵入路線，遭到7502次撞擊，明顯死亡，該起事故導致南港=松山間西正線暫時不通，以東正線單線雙向行車。

台鐵公司表示，本公司立即通知鐵路警察及119至現場處理，本案後續由鐵路警察持續處理中，救護車也於下午1時10分到達處理中，預估下午2時30分排除情況恢復正常營運。

台鐵公司鄭重呼籲，民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。

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