防伊波拉 疾管署升旅遊疫情警示、發醫界通函

非洲爆發罕見型別伊波拉疫情，致死率達40%。疾管署今天指出，考量尚無疫苗與藥物，已提升特定區域旅遊疫情建議至第2級警示、發出醫界通函，籲返國落實21天自主健康管理。

剛果民主共和國與烏干達爆發罕見的Bundibugyo型伊波拉病毒感染疫情，世界衛生組織（WHO）近日宣布，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），疑似個案迄今近400例並造成逾百例死亡。

根據衛生福利部疾病管制署官網，伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，在台灣列為第5類傳染病。伊波拉病毒屬（Genus Ebolavirus）目前有5種病毒：包括Bundibugyo、Zaire、Sudan、Reston，與TaïForest，其抗原與生物特性會有所區隔；其中Bundibugyo、Zaire和Sudan伊波拉病毒皆曾在非洲地區造成數起大規模疫情發生。

路透社報導，根據2024年發表的全球研究，相較於常見的Zaire型伊波拉病毒（ebolavirus）感染致死率高達90%，Bundibugyo致死率則約30%至40%。

疾管署發言人曾淑慧今天接受中央社電訪指出，伊波拉病毒具多種型別，這次流行的Bundibugyo型別，與過往主流株不同，過往型別已有疫苗可接種，但目前Bundibugyo型別尚無疫苗與相關藥物可供預防及治療。

曾淑慧表示，伊波拉病毒主要透過接觸傳染，包含接觸受感染者的血液、體液、分泌物或遺體；儘管飛沫傳染並非主要途徑，但在照顧病人時仍存在感染風險，這次疫情首例即為當地醫護人員，因在診治過程中不慎接觸個案，於4月下旬出現症狀後確診。

WHO已將剛果及烏干達的伊波拉疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」。儘管評估伊波拉對台灣的威脅尚低，但曾淑慧強調，疾管署參考美國及歐盟CDC資訊後，決定將該地區的旅遊疫情建議等級從第1級「注意」調升至第2級「警示」。

曾淑慧呼籲，前往疫區民眾落實「三不一要」，包括「不接觸疑似或確診個案的血液、體液及分泌物」、「不參加喪禮或接觸遺體」、「不接觸蝙蝠、靈長類等野生動物」，「一要」則是必須落實手部衛生與呼吸道禮節。

此外，在國際往來便利下，曾淑慧表示，無法排除境外移入個案，疾管署已發布醫界通函，提醒基層醫療院所診治患者時務必落實詢問「TOCC」（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）。

曾淑慧強調，伊波拉病毒潛伏期最長可達21天，自剛果、烏干達或周邊疫情國家返國的民眾，應進行21天自主健康管理。若出現疑似症狀，應主動聯繫衛生單位或撥打1922防疫專線，以降低國內風險。