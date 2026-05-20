快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

防伊波拉 疾管署升旅遊疫情警示、發醫界通函

中央社／ 台北20日電

非洲爆發罕見型別伊波拉疫情，致死率達40%。疾管署今天指出，考量尚無疫苗與藥物，已提升特定區域旅遊疫情建議至第2級警示、發出醫界通函，籲返國落實21天自主健康管理。

剛果民主共和國與烏干達爆發罕見的Bundibugyo型伊波拉病毒感染疫情，世界衛生組織（WHO）近日宣布，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），疑似個案迄今近400例並造成逾百例死亡。

根據衛生福利部疾病管制署官網，伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，在台灣列為第5類傳染病。伊波拉病毒屬（Genus Ebolavirus）目前有5種病毒：包括Bundibugyo、Zaire、Sudan、Reston，與TaïForest，其抗原與生物特性會有所區隔；其中Bundibugyo、Zaire和Sudan伊波拉病毒皆曾在非洲地區造成數起大規模疫情發生。

路透社報導，根據2024年發表的全球研究，相較於常見的Zaire型伊波拉病毒（ebolavirus）感染致死率高達90%，Bundibugyo致死率則約30%至40%。

疾管署發言人曾淑慧今天接受中央社電訪指出，伊波拉病毒具多種型別，這次流行的Bundibugyo型別，與過往主流株不同，過往型別已有疫苗可接種，但目前Bundibugyo型別尚無疫苗與相關藥物可供預防及治療。

曾淑慧表示，伊波拉病毒主要透過接觸傳染，包含接觸受感染者的血液、體液、分泌物或遺體；儘管飛沫傳染並非主要途徑，但在照顧病人時仍存在感染風險，這次疫情首例即為當地醫護人員，因在診治過程中不慎接觸個案，於4月下旬出現症狀後確診。

WHO已將剛果及烏干達的伊波拉疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」。儘管評估伊波拉對台灣的威脅尚低，但曾淑慧強調，疾管署參考美國及歐盟CDC資訊後，決定將該地區的旅遊疫情建議等級從第1級「注意」調升至第2級「警示」。

曾淑慧呼籲，前往疫區民眾落實「三不一要」，包括「不接觸疑似或確診個案的血液、體液及分泌物」、「不參加喪禮或接觸遺體」、「不接觸蝙蝠、靈長類等野生動物」，「一要」則是必須落實手部衛生與呼吸道禮節。

此外，在國際往來便利下，曾淑慧表示，無法排除境外移入個案，疾管署已發布醫界通函，提醒基層醫療院所診治患者時務必落實詢問「TOCC」（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）。

曾淑慧強調，伊波拉病毒潛伏期最長可達21天，自剛果、烏干達或周邊疫情國家返國的民眾，應進行21天自主健康管理。若出現疑似症狀，應主動聯繫衛生單位或撥打1922防疫專線，以降低國內風險。

疫情 疾管署 烏干達

延伸閱讀

非洲爆發伊波拉疫情 專家：罕見病毒株、嚴防轉機者

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

WHO列公衛緊急事件 罕見伊波拉疫情致死率達40%

剛果伊波拉疫情釀百死 1美籍確診…CDC啟動入境管制

相關新聞

賴總統提兒少津貼「每月5千」發至18歲 托盟：催生效果有限

賴清德總統今天發表就職2周年演說，跟進藍白二黨所提「台灣未來帳戶」構想，宣布將提供0至18歲兒少成長津貼，每人每月5千元，用於婚育、養兒育女等面向，盼讓年輕人兼顧工作與家庭，敢生敢養。對此，托育及就業政策催生聯盟發布聲明，雖肯定政府正視結構性問題，但提醒這類現金政策催生效果有限，「只是止痛藥，沒有動手術。」

賴總統提0到18歲每月5千元 律師林智群：我還是反對

因應少子女化，國民黨立法院黨團日前提出0到15歲每月5000元育兒補助；而賴清德總統今天執政兩周年談話，提出0到18歲、每人每月5000元成長津貼。律師林智群今天在臉書表示，國民黨才提出0-15歲、每個月5000元的政策，賴清德總統竟然加碼到0-18歲，每個月5000元。「我還是反對這樣的政策」。

台鐵松山站傳死亡事故！松山=南港單線雙向行車 多輛列車延誤

台鐵松山站間傳出死傷事故，根據台鐵官網指出，南港-松山站間，受到松山站死傷事故影響，自中午12時55分起，松山=南港間以單線雙向行車，列車均有延誤情形，敬請見諒。

皮蛋放1年還能吃？台北老字號蛋行揭真相：超過「這時間」別冒險

皮蛋真的能放越久越好嗎？近日有網友在網路發文表示，家中仍存放十多顆將近一年的皮蛋，剝開後外觀看似正常，也沒有明顯異味，讓他好奇詢問：「這樣到底還能不能吃？」貼文曝光後迅速引發討論，不少網友笑稱皮蛋又叫「百年蛋」、「千年蛋」，似乎怎麼放都不會壞。

台灣人最常犯！醫點「5大傷腎地雷」　營養師破迷思揭：雞湯營養都在這

不少人吃湯麵、火鍋或關東煮時，習慣把湯全部喝光，認為「精華都在湯裡」。不過，若長期攝取過多高鈉、高普林湯底，恐怕會增加腎臟負擔。郭綜合醫院腎臟內科專任主治醫師吳政晢分享「台灣人腎臟最常見的5大敵人」，引發不少網友熱烈討論。

礁溪跑馬古道又見「機車卡死」…山友推車救援 林保署曝無罰則兩難

宜蘭礁溪知名景點「跑馬古道」又發生機車誤闖受困，進退兩難引起討論。民眾見狀貼社群平台指出：「困在半路的機車，終於有人出手相救了，現場交通恢復順暢！」畫面中只見一名騎士騎乘機車受困於古道階梯與上坡路段，所幸現場多位熱心山友及時伸出援手，合力協助推車，才順利協助騎士脫困。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。