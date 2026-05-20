賴總統提0到18歲每月5千元 律師林智群：我還是反對

因應少子女化，國民黨立法院黨團日前提出0到15歲每月5000元育兒補助；而賴清德總統今天執政兩周年談話，提出0到18歲、每人每月5000元成長津貼。律師林智群今天在臉書表示，國民黨才提出0-15歲、每個月5000元的政策，賴清德總統竟然加碼到0-18歲，每個月5000元。「我還是反對這樣的政策」。

林智群說，0-6歲是養小孩最燒錢的時候，幼兒園、托嬰中心、保母，是最燒錢的，上國小之後，費用就會少很多，這個階段應該是每個家庭各自努力，把小孩養大，如果有那個錢，可以用在長照、國防、補貼健保上。如果有低收入戶，一個月1萬元補助到18歲也沒關係。

就執行面，林智群表示，常看到的就是政府補助的錢都是爸媽拿走了、用掉了，有沒有用到小孩身上？不知道。「畢竟小孩連紅包都可能被爸媽拿去使用，對吧？」另外，如果不是台灣公民，來台灣依親的，沒繳稅的，「我們也要給他每個月$5000嗎？」

「少子化是現代人的選擇，不見得是因為沒錢養小孩」，林智群說，而是因為養小孩對於自己的生活品質會產生嚴重的影響，如果以為每個月給5000元，就可以鼓勵年輕人生小孩，「這樣的想法也太天真」。

他說，真正會被這個政策鼓勵到而多生小孩的，「是那些沒有工作能力，但很會生的年輕爸媽，生愈多賺愈多，但小孩的成長品質還是很爛。與其這樣不限資格的普發，還不如多補助試管嬰兒費用、植入胚胎費用」。

其他網友表示，「這個政策能不提高生小孩意願有待觀察，但對於有小孩的家庭，的確有助益」、「這個政策修成過程很粗糙，而且應該由閣揆卓榮泰宣布」、「生愈多賺愈多有什麼不好嗎？要救生育率唯一的辦法，就是讓父母覺得生小孩有利可圖，不然還有什麼有效方法？如果光是唱高調提倡家庭努力生小孩養大有用的話，那台灣生育率就不會跌到世界最低了」、「支持。每月安親班或補習等，5000能減輕不少負擔」、「至少先把球丟回去立法院，不審大家都沒有」、「養得起的依然不生，鼓勵到生一堆，只為了領錢？這樣的政策對台灣真的好嗎？」