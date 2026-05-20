營養午餐食材指定「有機、產銷履歷」 團膳業者憂成本「恐全面漲價」

團膳業者今指出，農業部日前悄悄修正校園午餐食材規範，將原本帶有財政補助性質的「中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費支用要點」，改名為指導性質的「學校午餐採用國產可溯源食材指南」。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，強制學校埋單高價食材，這項「中央請客、地方埋單」的甩鍋政策，最後只會苦到家長、逼家長掏錢，引爆校園午餐全面漲價。

根據最新修正的指南內容，學校午餐最常用來搭配的高麗菜、結球白菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥等，未來統統被強制採用價格昂貴的「有機或產銷履歷農產品」。此外，糙米、紫米、生鮮截切水果及果汁也全數納管，但業者擔憂，符合規格的數量根本不足以供應校園用量。

陳明信表示，高麗菜和大白菜是學校營養師在開立菜單時的「天王菜」，如今被強制要買價差極大且供貨量不穩定的的有機或履歷標章。在萬物皆漲的通膨時代，這等於是把第一線學校和團膳業者推向絕路，如果不准調漲餐費，業者為了生存，菜色和份量就只能縮水，最後倒楣的還是正值發育期的孩子。

陳明信說，過往因天災因素由農業部認定排除使用溯源食材機制也將改由地方政府認定，地方政府根本無從判定其他縣市的蔬果產地狀況，讓各界對此改變一頭霧水。

陳明信說，除了成本暴增，新制最令基層恐慌的，是文件名稱由「補助要點」降級為「指南」，形同中央未來在校園午餐政策上可能逐步退場，將龐大的經費缺口和家長的民怨，統統轉嫁給地方政府，針對指南規範過於嚴苛，農業部回應產業及各縣市，指南僅供參考各縣市均可修正調整，那設立指南的意義又何在？