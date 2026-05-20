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彰化近5年2例漢他病毒 衛生局：都是輕症 今年0病例

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員陳玉姬關心縣內鼠患防治，環保局長江培根表示，各局處將擬定工作計畫，共同防治鼠患。圖／取自直播畫面
彰化縣議員陳玉姬關心縣內鼠患防治，環保局長江培根表示，各局處將擬定工作計畫，共同防治鼠患。圖／取自直播畫面

北、高都傳出漢他病毒病例，彰化縣議員今天定期會中，縣議員陳玉姬關切彰化縣防治鼠患問題，縣議員賴清美更關切彰化縣是否有漢他病毒病例，衛生局長葉彥伯說，彰化縣近5年來有2例輕微病例，今年到目前還沒有， 其實只要個人及環境衛生做好，就不用太擔心。

陳玉姬表示，老鼠是活體的動物，會到處亂跑，需要全體縣民共同努力一起來防治，不過，老鼠常在市場、餐廳、下水道及側溝等地方出沒，牽涉很多管理單位，縣府有必要成立跨局處專案小組及建立主動通報機制，防止受到鼠患入侵。

她要求縣府在一個月內提出「彰化縣鼠患與病媒防治專案計畫」，優先來針對我們市場、夜市、學校周邊、老舊社區、下水道、防火巷與囤積戶進行盤點，並建立定期公開的報告。彰化縣要從台北市、高雄市等經驗來學到教訓、提前部署，不要等到公共衛生事件發生後才補救。

環保局長江培根答覆表示，縣長王惠美已指示環保局等單位加強防治鼠患，現在已經在籌劃，要做老鼠的密度調查，環保局也會結合各局處，擬定工作計畫，共同防治鼠患，近期會簽報縣長核定之後，由各單位共同來執行，執行目標是「不讓它來、不要讓它吃、不要讓它住」三不原則。

縣議員賴清美舉和美鎮有住戶堆積雜物，老鼠四處流竄，甚至出現老鼠家族，擔心彰化縣也會出現漢他病染病例，她要詢問彰化縣是否有漢他病毒感染的病例。

衛生局長葉彥伯答覆說，漢他病毒要造成人類的傳染，不是只有老鼠，依照以往的經驗，一定要在高風險的場所，要接觸到老鼠或者老鼠的排泄物，至於如何防治，首先環境衛生、個人衛生如果做好，感染機會就很低了。

葉彥伯表示，彰化縣過去這幾年偶爾會有病例，主要在海港區，因為環境很差，沒辦法做好個人衛生，或是特殊行業像專門在養老鼠的，在那種條件之下才出現病例，彰化縣過去這五年，只有2病例都是輕症，今年到目前則是沒有。

彰化縣議員賴清美關心縣內漢他病毒病例數，衛生局長葉彥伯表示，彰化縣過去這五年，只有2病例都是輕症，今年到目前則是沒有。。圖／取自直播畫面
彰化縣議員賴清美關心縣內漢他病毒病例數，衛生局長葉彥伯表示，彰化縣過去這五年，只有2病例都是輕症，今年到目前則是沒有。。圖／取自直播畫面

漢他病毒 衛生局 彰化

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