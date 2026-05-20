國環院展現檢測實力 水質檢測能力獲國際肯定

環境部國家環境研究院（以下簡稱國環院）近日參與由國際知名能力試驗（Proficiency Testing, PT）提供機構美國Environmental Resource Associates, Inc. （ERA）所辦理的飲用水與放流水能力試驗，展現卓越的檢測技術。在參與水中揮發性有機化合物(Volatile Organic Compounds, VOCs）及重金屬兩大類別中，所有參與項目之評比結果均為「滿意（Satisfactory）」，並榮獲ERA頒發「卓越實驗室（Laboratory of Excellence）」證書，展現國環院環境檢測技術具備國際一流水準。

國環院針對飲用水中16項含三鹵甲烷（如：氯仿）、苯、四氯化碳及氯乙烯等具健康風險之揮發性有機物進行能力試驗。在全球349家參試實驗室的共同比對下，國環院參與項目達成百分百合格，顯示國環院對飲用水中低濃度VOCs之分析能力具穩定性與準確性。

針對事業廢污水排放污染物檢測能力之維持，國環院參與放流水能力試驗，受測項目包含鎘、鉻、銅、鉛、鎳、銀及鋅等7項關鍵重金屬元素。在競爭更為激烈的963家國際實驗室比對中，國環院依然維持優異表現，再次取得100 %合格佳績。

國環院說明，能力試驗是確認實驗室檢測能力的重要外部品質保證工具，透過與國際參與實驗室之結果比較，確認檢測方法、儀器操作及品保品管程序之有效性。國環院院長張順欽強調，飲用水中揮發性有機物與放流水重金屬均為環境品質及民眾健康風險管理之重要檢測項目。本次通過ERA辦理的國際能力試驗，不僅代表國環院院檢測技術持續維持在國際水準，也有助於強化我國環境檢測數據之公信力，作為飲用水安全、污染源管制及環境品質管理之科學依據。

環境部表示，未來國環院將持續參與國際能力試驗與推動實驗室品質系統精進工作，提升環境檢測技術能量，確保檢測數據正確、可靠、可追溯，以支持環境治理與民眾健康保護之政策目標。