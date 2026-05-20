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皮蛋放1年還能吃？台北老字號蛋行揭真相：超過「這時間」別冒險

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
皮蛋最佳保存期限為3-6個月，圖/協興蛋業提供
皮蛋最佳保存期限為3-6個月，圖/協興蛋業提供

皮蛋真的能放越久越好嗎？近日有網友在網路發文表示，家中仍存放十多顆將近一年的皮蛋，剝開後外觀看似正常，也沒有明顯異味，讓他好奇詢問：「這樣到底還能不能吃？」貼文曝光後迅速引發討論，不少網友笑稱皮蛋又叫「百年蛋」、「千年蛋」，似乎怎麼放都不會壞。

對此，台北老字號蛋品供應商、也是多家米其林餐廳合作夥伴的協興蛋業總經理張智豪指出，「皮蛋放越久越厲害」其實是常見迷思。皮蛋雖為經鹼性加工製成的蛋品，透過化學變化使蛋白質凝固，但並不代表不會腐敗。

張智豪說，即使是未拆封、蛋殼完整的市售皮蛋，若保存的時間過長，內部蛋白質仍可能產生質變，加上蛋殼可能出現肉眼難以察覺的細微裂縫，使細菌入侵。一般而言，皮蛋在常溫環境下的保存期限約為3至6個月，超過時間即使外觀正常，也不建議食用。

皮蛋該怎麼保存？達人也提供三大要點：一是不建議冷藏保存，二是外殼破損需盡快食用，三為剝殼後應盡速吃完。

至於另一種常見的加工蛋品「鹹蛋」，張智豪補充，陰涼通風處常溫約可保存5至7天；市售裸裝熟鹹蛋冷藏可保存7至14天，建議先放入保鮮盒再冷藏，以避免水分與油脂流失；若為真空包裝產品，則可於常溫存放數月。

皮蛋 台北

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