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長榮空巴A330-300「大飛機」進駐高雄 首航飛東京成田

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，現場將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動，氣氛相當熱絡，旅客都非常開心。圖／長榮航空提供
長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，現場將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動，氣氛相當熱絡，旅客都非常開心。圖／長榮航空提供

為滿足南部旅客日益增長的旅遊與商務需求，長榮航空今天將放大機型，以空中巴士A330-300廣體客機導入高雄出發航線，涵蓋東京、上海及澳門3大航點，放大機型首航班為高雄-東京成田航線，搭乘首航班的民眾表示，很開心不用跑到北部就可搭乘、享受舒適的大飛機。

長榮航空為滿足南部旅客日益增長的旅遊與商務需求，即日起將放大機型，以空中巴士A330-300廣體客機導入高雄出發航線，放大機型首航班為高雄-東京成田航線，還特別於登機門打造以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，現場更舉辦互動遊戲送好禮活動。

長榮航空長期深耕南部市場，積極推動高雄成為第二營運樞紐，此次A330-300廣體客機進駐高雄，相較原本執飛的A321機型單走道配置，座位數提升至309席，大幅增加近7成，同時配備升級個人視聽娛樂系統與更寬敞的客艙空間，並提供機上免費WiFi，全面提升旅客搭乘體驗。

長榮航空總經理孫嘉明表示，因應南部市場需求增溫並看好未來發展潛力，此次航線布局的優化，展現長榮航空深耕南台灣市場、推進整體航網策略的具體成果，同時也感謝交通部及民航局的大力協助，讓長榮航空得以擴增高雄機場的運能，建立更長遠發展空間的航網結構，實現服務南部鄉親的承諾。

開心搭乘今首航班的林先生表示，很高興能搭到長榮航空從高雄飛到東京的廣體客機首航航班，以後不用跑到北部也能享受舒適的大飛機，雙走道的設計在上下飛機或移動時也都很方便；另今天在登機門不但有互動小遊戲，還可以拿禮物，讓他們一家人都非常興奮，也謝謝長榮航空能顧及南部旅客的需求。

長榮航空高雄出發航點包含東京成田、上海浦東、澳門、大阪、福岡、香港及首爾等航點，以每周56班的運能，提供南台灣旅客更多便捷的選擇，未來長榮航空將持續關注南部市場需求並精進服務品質，致力為旅客打造更舒適的飛行體驗。

長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，現場將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動，氣氛相當熱絡，旅客都非常開心。圖／長榮航空提供
長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，現場將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動，氣氛相當熱絡，旅客都非常開心。圖／長榮航空提供

長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，現場將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動，氣氛相當熱絡，旅客都非常開心。圖／長榮航空提供
長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，現場將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動，氣氛相當熱絡，旅客都非常開心。圖／長榮航空提供

長榮航空即日起將空中巴士A330-300廣體客機導入高雄出發航線，今日首班飛航高雄-東京成田航線，高雄國際機場特別安排灑水儀式，共同見證這重要的時刻。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起將空中巴士A330-300廣體客機導入高雄出發航線，今日首班飛航高雄-東京成田航線，高雄國際機場特別安排灑水儀式，共同見證這重要的時刻。圖／長榮航空提供

長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，現場將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動，氣氛相當熱絡，旅客都非常開心。圖／長榮航空提供
長榮航空放大機型首班飛航高雄-東京成田航線，現場將登機門打造成以空中巴士A330-300為主題的專屬候機室，並舉辦互動遊戲送好禮活動，氣氛相當熱絡，旅客都非常開心。圖／長榮航空提供

長榮航空特別準備了「旅人視角收納包組」送給首航的旅客，祝福大家有個愉快的美好旅程。圖／長榮航空提供
長榮航空特別準備了「旅人視角收納包組」送給首航的旅客，祝福大家有個愉快的美好旅程。圖／長榮航空提供

長榮航空 高雄 空中巴士

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