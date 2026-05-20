民眾無照網路賣未經查驗止鼻血棉花 遭罰3萬元

高雄市衛生局近日首次查獲民眾在網路販售未經查驗登記的「醫療用棉花」，除要求立即下架及申請查驗登記，並裁罰3萬元。衛生局表示，醫療用棉花屬醫療器材，有嚴格管理規範。

高雄市政府衛生局今天新聞稿表示，路竹區一位民眾自日本購入棉製產品，雖日本原廠製造商聲稱非屬醫療器材，但經檢視產品外包裝及說明書，發現商品明顯刊載具「止鼻血」及「吸收鼻水」等用途，即有吸收體液的醫療目的。

衛生局指出，後續經衛生福利部食品藥物管理署審視產品說明、用途及成分，判定該產品屬醫療器材分類分級的J.5300「醫療用吸收纖維」類別，依法為醫療器材管理範疇，須完成查驗登記才能販售。

衛生局說明，「醫療用吸收纖維」是指基於醫療目的，由棉花或合成纖維製成，用於患者身體表面塗藥或吸收少量體液的器材，此類產品如棉球、棉片或棉墊等，若用途涉及傷口處理或體液吸收，即屬醫療器材。若棉花僅作為一般清潔或化粧品使用的吸收纖維用途，則不屬醫療器材列管。

衛生局提醒，棉花、棉花棒、OK繃、口罩等日常用品，若產品外包裝及說明書刊載醫療用途或說明，即可能屬醫療器材管理範疇，有嚴格管理規範，業者及民眾均應確認相關法規。