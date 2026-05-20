新北TOD3.0上路 適用場站增至66站、納淨零碳排規範

新北市今天發布實施「TOD3.0」三階都市計畫案及修正要點，因應捷運汐東線開工及三鶯線即將完工通車，新增9處場站納入增額容積適用範圍，總數達66站，並首度納入淨零碳排相關規定，盼朝2050淨零碳排及永續城鄉目標邁進。

新北市城鄉局表示，新北TOD政策自2019年推動至今，已透過TOD回饋增加約6187坪多元公益設施，包括社會住宅、公共托育中心及身心障礙者社區式日間照顧設施等，同時於捷運場站周邊增加約1183席公共汽機車停車位，並累計收取約162億元增額容積代金，投入捷運、停車場、社宅及公益設施建設。

城鄉局長黃國峰表示，本次TOD3.0持續延續前兩階段增額容積適用原則，新增場站包括捷運環狀線Y05站、Y22站、土城樹林線LG09站、LG12站、汐東線SB11、SB12、SB13、SB15站，以及三鶯線鶯桃福德站等9處場站，並整併浮洲火車站，總計適用場站達66站。

城鄉局指出，TOD3.0也配合塭仔圳整體開發，調整輔大站及泰山站適用類型、範圍及比例。

此外，本次也同步修正「新北市政府審查大眾運輸發展導向增額容積申請案件許可要點」，新增淨零碳排規範，未來申請案件須取得低碳建築及建築能效標示，並與市府簽署協議書，另規定30％法定停車位須設置為充電車位。

城鄉局表示，為打造捷運周邊友善人行空間，也鼓勵商業區採「頂蓋型沿街步道式開放空間」設計，市府將提供免計建蔽率及容積獎勵，希望透過公私協力，創造更舒適、綠意化的城市環境。

新北市今宣布「TOD3.0」正式上路，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，總數達66站。圖／新北市城鄉局提供