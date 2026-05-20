快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

新北TOD3.0上路 適用場站增至66站、納淨零碳排規範

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市今宣布「TOD3.0」正式上路，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，總數達66站。圖／新北市城鄉局提供
新北市今宣布「TOD3.0」正式上路，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，總數達66站。圖／新北市城鄉局提供

新北市今天發布實施「TOD3.0」三階都市計畫案及修正要點，因應捷運汐東線開工及三鶯線即將完工通車，新增9處場站納入增額容積適用範圍，總數達66站，並首度納入淨零碳排相關規定，盼朝2050淨零碳排及永續城鄉目標邁進。

新北市城鄉局表示，新北TOD政策自2019年推動至今，已透過TOD回饋增加約6187坪多元公益設施，包括社會住宅、公共托育中心及身心障礙者社區式日間照顧設施等，同時於捷運場站周邊增加約1183席公共汽機車停車位，並累計收取約162億元增額容積代金，投入捷運、停車場、社宅及公益設施建設。

城鄉局長黃國峰表示，本次TOD3.0持續延續前兩階段增額容積適用原則，新增場站包括捷運環狀線Y05站、Y22站、土城樹林線LG09站、LG12站、汐東線SB11、SB12、SB13、SB15站，以及三鶯線鶯桃福德站等9處場站，並整併浮洲火車站，總計適用場站達66站。

城鄉局指出，TOD3.0也配合塭仔圳整體開發，調整輔大站及泰山站適用類型、範圍及比例。

此外，本次也同步修正「新北市政府審查大眾運輸發展導向增額容積申請案件許可要點」，新增淨零碳排規範，未來申請案件須取得低碳建築及建築能效標示，並與市府簽署協議書，另規定30％法定停車位須設置為充電車位。

城鄉局表示，為打造捷運周邊友善人行空間，也鼓勵商業區採「頂蓋型沿街步道式開放空間」設計，市府將提供免計建蔽率及容積獎勵，希望透過公私協力，創造更舒適、綠意化的城市環境。

新北市今宣布「TOD3.0」正式上路，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，總數達66站。圖／新北市城鄉局提供
新北市今宣布「TOD3.0」正式上路，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，總數達66站。圖／新北市城鄉局提供

新北市今宣布「TOD3.0」正式上路，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，總數達66站。圖／新北市城鄉局提供
新北市今宣布「TOD3.0」正式上路，新增9處捷運場站納入增額容積適用範圍，總數達66站。圖／新北市城鄉局提供

三鶯線 捷運 新北

延伸閱讀

基隆捷運台鐵路廊出局？ 謝國樑：將向中呈報麥金路方案不會兩案並陳

三鶯線通車前配套挨批不足 民代點名6處隔音牆待補強

土城第二運動中心卡關1年多 民代促市府交代土地清查進度

台鐵平鎮臨時站拚10月啟用 跨站天橋經費喬不攏恐難產

相關新聞

賴總統提兒少津貼「每月5千」發至18歲 托盟：催生效果有限

賴清德總統今天發表就職2周年演說，跟進藍白二黨所提「台灣未來帳戶」構想，宣布將提供0至18歲兒少成長津貼，每人每月5千元，用於婚育、養兒育女等面向，盼讓年輕人兼顧工作與家庭，敢生敢養。對此，托育及就業政策催生聯盟發布聲明，雖肯定政府正視結構性問題，但提醒這類現金政策催生效果有限，「只是止痛藥，沒有動手術。」

礁溪跑馬古道又見「機車卡死」…山友推車救援 林保署曝無罰則兩難

宜蘭礁溪知名景點「跑馬古道」又發生機車誤闖受困，進退兩難引起討論。民眾見狀貼社群平台指出：「困在半路的機車，終於有人出手相救了，現場交通恢復順暢！」畫面中只見一名騎士騎乘機車受困於古道階梯與上坡路段，所幸現場多位熱心山友及時伸出援手，合力協助推車，才順利協助騎士脫困。

梅雨鋒面接近台灣時間曝光 未來1周酷熱…小心午後雷陣雨

高壓籠罩，高溫炎熱數日。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠夏季型態逐漸建立，隨著熱帶擾動98W 逐漸往北移動，太平洋高壓也開始明顯增強、西伸。

流鼻水狂塞衛生紙！6歲妹鼻腔驚見「巨大異物」 爸當場看傻

鼻塞是感冒常見症狀之一，不少人會用衛生紙塞住鼻孔止鼻水，避免影響日常生活。不過，這樣的習慣其實可能造成風險。耳鼻喉科醫師郭子龍分享一起門診案例，一名小女孩因長期將衛生紙塞進鼻孔，最後竟在鼻腔內形成一顆「衛生紙球」。

梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

近期天氣型態偏向夏季型，上午各地多雲到晴，午後各地山區以及局部近山區平地有熱對流雷雨機會。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天、周五因為北邊鋒面較為靠近到東海南部、台灣北方海面一帶，午後雷雨發生的範圍較為擴大，降雨較為增多，熱對流發展的區域有機會出現小範圍短時強降雨，這是夏天很常出現的情況，要到山區活動的朋友務必留意。

先別急著買機票！韓國多家航空6月票價有望下修 粉專：省好幾頓烤肉錢

最近想買韓國機票的人，或許可以再等等！旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日分享，韓國多家航空公司6月燃油附加費將陸續下修，代表部分航線機票有機會比前陣子稍微便宜一點。粉專指出，先前因美伊衝突升溫，國際油價大幅上漲，各大航空公司5月也跟著調高燃油附加費，不過隨著近期航空燃油價格回落，6月開票的燃油附加費也將同步調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。