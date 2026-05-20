520結婚潮遇賴清德宣布0到18歲月領5千 台東新人笑：敢生了

今天是5月20日，因「520」諧音「我愛你」，成為不少情侶心中的浪漫日子，也帶動結婚登記熱潮。台東戶政事務所今天一早就陸續出現辦理結婚登記的新人，截至中午已有十餘對完成登記，雖然人數與往年差不多，但現場依舊洋溢幸福氛圍。

為迎接這個象徵愛情的重要日子，戶政事務所特別在服務櫃台與拍照區進行布置，擺上愛心、氣球及浪漫背板，讓新人能留下甜蜜紀念。不少新人辦完手續後，也開心在現場拍照打卡，分享人生重要時刻。

一對交往多年的新人表示，原本就在規畫今年結婚，最後決定選在「520」登記，感覺特別有紀念意義，「我愛你這三個字，剛好可以成為我們的結婚紀念日，很浪漫」。另一對新人則笑說，雖然只是簡單辦理登記，但心情還是很緊張，「從男女朋友變成夫妻，感覺真的不一樣」。

而今天除了是熱門結婚日，總統賴清德宣布未來將推動「0到18歲每月補助5千元」政策，也成為新人間討論話題。有新人笑說，聽到消息後確實讓人有點心動「如果真的有補助，未來會考慮多生幾胎」。

戶政人員表示，每年像是2月14日西洋情人節、5月20日、七夕等特殊節日，都是結婚登記熱門日，不少新人都會提前預約。今年整體人數與往年差異不大，但大家都希望能在有意義的日子完成人生大事，也讓戶政所充滿溫馨與喜氣。