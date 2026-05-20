聽新聞
0:00 / 0:00
以茶推動創生 新北坪林「有種茶」獲日本GOOD DESIGN AWARD肯定
新北市坪林區的地域品牌「有種茶」，榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2025「地域構想及活動類」獎項，成為六都第一個得到該獎項的農業品牌，今天在市政會議獻獎，展現新北市推動農業創生與地域品牌發展的亮眼成果。
GOOD DESIGN AWARD（優良設計獎）為日本設計振興會自1957年開辦，1年1次向國際公開徵選各式各樣產品，最後評出「優良設計獎」頒發獎章，是日本唯一針對整體設計品質進行公開評鑑的獎項，近70年累計參加徵選產品超過3萬件，其中「地域構想及活動類」獎項特別聚焦地方議題解決、社區發展、地域振興與永續推動成果。
坪林「有種茶」成功串聯在地及返鄉青農，專注於茶葉生產、加工與銷售，更積極推動食農教育與茶職人學院。去年成立新北首個「農創所」展售特色茶品、體驗茶文化、培育青年人才，成功將坪林包種茶從傳統農產品轉化為結合產地故事、體驗教育與生活風格的地域品牌，去年從5225件參賽作品中脫穎而出，實屬不易。
新北市農業局歡迎民眾前往「有種茶」農創所，親自體驗坪林包種茶、創意茶飲及茶文化魅力，感受在地茶產業轉型與地域品牌發展成果。相關活動及營業資訊可至「有種茶」臉書粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/UChungcooperative)。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。