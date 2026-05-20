文學變得好吃了 雲林打造五感文學之旅

雲林縣政府近年提供二手書籍，廣設微冊角落，鼓勵閱讀，今年結合閱讀、飲食與地方文化，串聯農場、老屋、園林與餐桌，舉辦「2026微冊食光漫遊」系列活動，以五感體驗帶領民眾重新認識雲林的人文風景與土地故事，縣長張麗善表示，希望民眾不只是閱讀文字，更能走讀雲林、品味雲林。

雲林縣為讓圖書館淘汰書籍有更好去處，2017年與縣內店家合作，主動提供二手書籍打造「微冊角落」，讓閱讀文化深入民眾生活，目前已有360個據點，據點分布全台多縣市，甚至在日本、韓國也有15個據點。

今年首度以「文學×飲食」為主題鼓勵民眾走進微冊角落，記者會更以古典「曲水流觴」意象呈現，結合文學金句朗讀與文學調飲儀式，營造融合音樂、文字與飲食的沉浸式氛圍，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、成大斗六分院長何宗憲等人到場體驗。

張麗善表示，縣府近年持續推動閱讀融入生活，這次透過「微冊食光漫遊」，將閱讀延伸到在地飲食，象徵文學從書頁走入日常生活，希望民眾不只是閱讀文字，更能實際走讀雲林、品味雲林，從視覺、嗅覺、味覺到聽覺、觸覺，感受地方文化與生活魅力。

文觀處表示，今年「微冊食光漫遊」系列活動分為「微冊主廚食驗所」及「飲食文學沙龍」兩大系列，內容涵蓋食農教育、地方食驗、文學講座與飲食書寫等。

首場「海口蒜與四湖散文的食驗室」已於5月2日在荒涼騎驛農場辦理；後續場次有6月6日萬得醫院「封存老時光的香氣」、6月20日三秀園「園林詩夢：百年遺風的酸甘甜」、7月25日及26日於文觀處地下演講廳舉辦洪震宇、劉克襄文學講座、8月22日花囍烘焙坊「老屋裡的玫瑰食驗」，以及9月23日阿義廚房「以料理寫詩，用味蕾守護」。

文化觀光處長謝明璇表示，「微冊食光漫遊」不只是閱讀推廣活動，更希望透過文學與飲食的結合，帶領民眾重新認識雲林的人情味與文化風景，逐步打造屬於雲林的閱讀品牌。

雲林縣為讓圖書館淘汰書籍有更好去處，2017年與縣內店家合作，主動提供二手書籍打造「微冊角落」，讓閱讀文化深入民眾生活，目前已有360個據點。記者陳雅玲／攝影