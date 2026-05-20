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中華紙漿贈300棵茶樹 攜手黎明喜樂園助自閉症者自立

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，大家種下茶樹期待將來成為自閉症者的培訓作業經濟來源。記者王思慧／攝影
黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，大家種下茶樹期待將來成為自閉症者的培訓作業經濟來源。記者王思慧／攝影

黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，黎明機構執行長梁桂花表示，希望透過種植澳洲茶樹與精油萃取，協助成人自閉症者建立工作能力；中華紙漿董事長黃鯤雄則說，身障者不應被限制發展，企業也會持續深耕花蓮

位於花蓮縣壽豐鄉的黎明喜樂園，是台灣首座專為成人自閉症者打造的安身立命家園，透過綠自然照護模式，提供住宿、日間生活照顧及各項訓練，幫助自閉症者在田園環境中生活。今天儀式上，多名貴賓拿起鏟子種下茶樹，期待將來長成大樹。

黎明機構表示，中華紙漿此次捐助34萬5000元經費，包括300棵澳洲茶樹苗、專業蒸餾機及有機肥料，協助打造「華紙永續共好林」，未來將透過種植、照護、採摘、萃取到包裝等流程，規畫為成人自閉症智青的技能培訓課程，並提供作業獎勵金，培養工作參與感與自信。

梁桂花表示，喜樂園13年前取得農地後，曾請教花蓮農改場評估適合作物，最後選定澳洲茶樹，並進一步了解純露與精油萃取流程，黎明機構長期以「綠自然照顧」為服務核心，而自閉症者對感官刺激需求較高，透過種樹、照顧植物與接觸自然，不僅能滿足感官需求，也能建立穩定作業能力。

梁桂花指出，「華紙永續共好林」並非短期活動，而是長期陪伴計畫，未來也將打造林間步道與休憩空間，讓園生在自然環境中活動。從摘葉到精油提煉、瓶裝包裝，都會納入技能訓練，希望孩子逐步建立工作概念與成就感，未來萃取出的精油與純露，也可作為回饋支持者的產品，形成善的循環。

黃鯤雄表示，這項計畫是由公司員工主動提案發起，許多同仁都是花蓮在地人，希望能回饋地方，坦言過去並未深入了解黎明機構，但得知機構近50年來長期投入弱勢照顧後深受感動，也敬佩志工與老師們的付出。

黃鯤雄說，許多自閉症者只是與一般人不同，不代表能力受限，關鍵在於是否有人願意陪伴與引導。他也提到，花蓮近年接連遭遇地震等天災，企業經營不易，但中華紙漿仍持續投入低碳綠色材料研發與地方建設，希望以實際行動深耕花東。

黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，大家種下茶樹期待將來成為自閉症者的培訓作業經濟來源。記者王思慧／攝影
黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，大家種下茶樹期待將來成為自閉症者的培訓作業經濟來源。記者王思慧／攝影

黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，大家種下茶樹期待將來成為自閉症者的培訓作業經濟來源。記者王思慧／攝影
黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，大家種下茶樹期待將來成為自閉症者的培訓作業經濟來源。記者王思慧／攝影

黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，中華紙漿此次捐助34萬5000元經費。記者王思慧／攝影
黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，中華紙漿此次捐助34萬5000元經費。記者王思慧／攝影

黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，大家種下茶樹期待將來成為自閉症者的培訓作業經濟來源。記者王思慧／攝影
黎明喜樂園今天攜手中華紙漿廠舉辦植樹暨捐贈儀式，大家種下茶樹期待將來成為自閉症者的培訓作業經濟來源。記者王思慧／攝影

澳洲 花蓮 自閉症

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