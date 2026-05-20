非洲爆發伊波拉疫情 專家：罕見病毒株、嚴防轉機者

民主剛果、烏干達爆伊波拉疫情，世衛已列為國際公衛緊急事件。台灣專家提醒，這次是罕見病毒株，雖台灣無直飛班機，仍需嚴防轉機者入境，政府須加強邊境監控與掌握旅遊史。

剛果民主共和國今年5月出現Bundibugyo型伊波拉病毒感染疫情，截至5月16日，已造成超過80名死亡案例，並有246名疑似確診。鄰近的烏干達也出現2例確診案例，患者均曾前往剛果民主共和國。世界衛生組織於5月17日的聲明表示，此次疫情已構成「國際間關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

路透社報導，世衛表示，這波疫情由罕見的Bundibugyo型病毒引發，尚未達到「大流行緊急事件」標準。根據2024年發表的全球研究，相較於常見的Zaire型伊波拉病毒（ebolavirus）感染致死率高達90%，Bundibugyo致死率則約30%至40%。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬今天接受中央社記者電訪表示，此次病毒特殊之處在於，病毒從剛果流行後直接擴散至烏干達，且因病毒株Bundibugyo與以往不同，導致初期檢驗試劑出現偽陰性，雖然4月就發現病例，直到5月初才證實為流行。

伊波拉病毒主要透過直接接觸到受感染動物或人類的體液，或是被這類體液汙染的物品來傳播，而Bundibugyo是伊波拉病毒屬中，會引發人類致命疾病的4種病毒之一。

黃高彬指出，現在全球交通頻繁，許多國家有直飛非洲班機，過去曾發生患者在日本航班上發病情況，雖然是其他疫病，但仍不能忽視相關可能性，「目前台灣雖無直飛非洲班機」，最擔心患者透過歐洲或其他國家轉機來台。

針對防疫措施，黃高彬強調，邊境管制是重中之重，Bundibugyo病毒尚無核准的疫苗或藥物，即使美國疾病管制暨預防中心（CDC）正考慮提供研究中的藥物給剛果與烏干達使用，台灣仍須保持高度警覺。

「只要病毒不被帶進來，台灣就沒有危險。」黃高彬認為，掌握旅客動向、起點站及接觸病史至關重要。雖然非洲地區人煙稀少、機場往來人數相對較少，且世界衛生組織（WHO）已發布全球公衛緊急狀態，要造成全球大流行機率相對較低；然而，一旦病毒進入歐美或亞洲等人口稠密區，風險將大幅提升。

黃高彬呼籲，政府應嚴密監控從非洲出發、經他國轉機抵台的旅客，當發現有發燒、出血等情況，甚至應考慮隔離，確保邊境防疫無遺漏，以應對這波變種病毒的威脅。

對於伊波拉疫情是否會像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一樣大規模擴散，台灣科技媒體中心邀請台灣專家提供觀點。國立台灣大學公共衛生學院副教授吳亞克（Andrei R. Akhmetzhanov）指出，Bundibugyo型過去曾引發兩次疫情，一次為2007年烏干達疫情，另一次為2012年剛果民主共和國疫情。

吳亞克說，台灣過去未曾發生任何伊波拉疫情。伊波拉病毒主要透過直接接觸感染者的體液傳播，並無空氣傳播。當前疫情傳入台灣的風險評估為極低，但並非為零，主要風險是透過旅遊傳入。在PHEIC宣布後，台灣與許多其他國家一樣，已加強實施邊境管制措施，並提升旅客對潛在風險的警覺。

PHEIC的宣布是呼籲國際社會協調應變與支援，以遏止疫情並防止其進一步擴散。WHO先前曾於2024年8月採取過類似但程度較輕的措施，將非洲M痘疫情宣布為PHEIC（為M痘第2次PHEIC宣布），其目的同樣是喚起全球提高層級的應變、反映情勢的嚴重性，並動員資源以控制疫情。