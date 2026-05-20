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先別急著買機票！韓國多家航空6月票價有望下修 粉專：省好幾頓烤肉錢

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國多家航空公司6月將下修燃油附加費，代表部分航線機票有機會比前陣子便宜一點。 聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
韓國多家航空公司6月將下修燃油附加費，代表部分航線機票有機會比前陣子便宜一點。 聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

最近想買韓國機票的人，或許可以再等等！旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」近日分享，韓國多家航空公司6月將陸續下修燃油附加費，代表部分航線機票有機會比前陣子稍微便宜一點。粉專指出，先前因美伊衝突升溫，國際油價大幅上漲，各大航空公司5月也跟著調高燃油附加費，不過隨著近期航空燃油價格回落，6月開票的燃油附加費也將同步調整。

粉專表示，目前韓媒提到，包括大韓航空、韓亞航空、真航空、德威航空、濟州航空等韓國航空公司，6月燃油附加費都會陸續下修。以大韓航空為例，日本、中國等短程航線，燃油附加費將從7萬5000韓元（約 1,579 台幣） 降至6萬1500韓元（約 1,295 台幣）；至於美國、歐洲等長程航線，最高則從56萬4000韓元（約 11,880 台幣） 降至45萬1500韓元（約 9,510 台幣），降幅接近2成。

不過粉專也特別提醒，「一定要是6月開票」才適用下修後的燃油附加費。也就是說，即使是相同航班，如果開票時間不同，價格也可能產生落差。此外，目前消息主要仍以韓國航空公司為主，至於台灣航空公司後續是否調整，仍需依照各家航空公司公告與票價系統為準。

粉專最後也笑說，如果最近剛好有計畫飛韓國，可以稍微觀望一下6月開票價格，「說不定真的能省下幾頓韓國烤肉的錢」。由於近年機票價格變動相當快，不少人也開始習慣觀察油價、燃油附加費與國際局勢變化，再決定何時下手買票，避免同一張機票短時間內出現太大價差。

事實上，機票價格本來就容易受到國際情勢影響。今年4月，美伊衝突升溫、荷莫茲海峽封鎖後，國際原油價格大漲，交通部民航局也宣布調漲國際航班燃油附加費。當時短程航線燃油附加費從17.5美元（約台幣554元） 大幅調漲至45美元（約台幣1,424元 ）；長程航線則從45.5美元（約台幣1,440元） 調漲至117美元（約台幣3,702元），漲幅高達157%。

根據當時中油公布的航空燃油JET A-1價格，4月起從每公升0.6126美元（約台幣19.38元）直接翻倍漲至1.2816美元（約台幣40.55元）。交通部長陳世凱也坦言，燃油價格上漲已對航空公司營運造成壓力。不過目前隨著航空燃油價格回落，部分航空公司也開始調降燃油附加費。

韓國 大韓航空 濟州航空 國際油價 航線 出國

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