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身障者退化快 母憂 「我走了孩子怎麼辦」 樂慧身障中心解困境

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
小許在新北市樂慧身心障礙者服務中心介入服務後，在家裡會協助媽媽洗碗盤。圖／新北市社會局提供
小許在新北市樂慧身心障礙者服務中心介入服務後，在家裡會協助媽媽洗碗盤。圖／新北市社會局提供

今年50歲男子小許（化名）雖因腦部發育不全致右側肢體無力，去年從國中工友職務退休。近年小許身體急遽退化，母親擔心她走後，小許無人照料怎麼辦？在新北市樂慧身心障礙者服務中心介入服務2年後，小許每周固定3天到日照中心上課，社工也為他規畫生活任務，讓許媽媽有了喘息空間，還能到教會做禮拜。

許媽媽的丈夫50多歲往生，另個小兒子也在36歲因病過世，留下小許和她相依為命，許媽媽從不怨嘆，心想一切都是命，只要小許還平安健在，讓她不再操心，她就滿足了。

「他在學校當工友，幫忙送公文整理環境，跟各處室老師同仁都相處得很好，校長還曾寫卡片鼓勵說有您真好，沒想到退休後一切都變了樣。」許媽媽談到此，忍不住哽咽。

社會局委託陽光社福基金會所辦理的樂慧服務中心主任王晨宇說，社工尤詩菱在接案後進入許家，與許媽媽深度懇談後，了解案家困境與期許，引進心理諮商、陪伴晤談，也幫小許透過「心理重建」克服焦慮，同時讓許媽媽了解身心障礙者的退化會比常人快。在接受此一現實後，許媽媽終於同意讓小許辦理提前退休。

社工安排小許每周3天到三重區日照中心上課，許媽媽趁此機會可以稍作喘息。社工為小許規畫「生活任務」，約定在家要幫媽媽倒垃圾、擦桌子，甚至泡杯咖啡給媽媽喝。藉由這些活動，維繫小許身心功能，同時教他簡易的平甩功，以免常躺臥造成身體更加懶散變胖。

尤詩菱每周四更帶著小許到樂慧中心參加「與音符互動」、「自由花路米」、「藝起動手做」等活動，讓小許重新找回了笑容，甚至開心地與社工分享繪畫、運動的點滴。許媽媽也慢慢放下心中大石頭，小許和媽媽也準備入住社宅，減輕目前房租負擔。

社會局長李美珍表示，新北身障人口高達18萬8千多人，為提升身心障礙者生活自理能力，減輕家庭照顧者的負擔，全市布建33家小作所、21家日照中心、9家社區居住，共有63家社區式據點，以及涵蓋29區的11家服務中心，讓有需求的身心障礙者能就近取得相關福利資源和服務。

小許在樂慧中心參加「藝起動手做」，認真地拼出豆豆世界。圖／新北市社會局提供
小許在樂慧中心參加「藝起動手做」，認真地拼出豆豆世界。圖／新北市社會局提供

小許握著媽媽的手，母子對視，小許有說不出口的感恩，媽媽也有說不出口的無奈。右一是新北市樂慧服務中心的社工尤詩菱。圖／新北市社會局提供
小許握著媽媽的手，母子對視，小許有說不出口的感恩，媽媽也有說不出口的無奈。右一是新北市樂慧服務中心的社工尤詩菱。圖／新北市社會局提供

小許為媽媽沖杯咖啡，希望能為媽媽紓解壓力。圖／新北市社會局提供
小許為媽媽沖杯咖啡，希望能為媽媽紓解壓力。圖／新北市社會局提供

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