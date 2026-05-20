礁溪跑馬古道又見「機車卡死」…山友推車救援 林保署曝無罰則兩難

宜蘭礁溪知名景點「跑馬古道」又發生機車誤闖受困，進退兩難引起討論。民眾見狀貼社群平台指出：「困在半路的機車，終於有人出手相救了，現場交通恢復順暢！」畫面中只見一名騎士騎乘機車受困於古道階梯與上坡路段，所幸現場多位熱心山友及時伸出援手，合力協助推車，才順利協助騎士脫困。

林業及自然保育署宜蘭分署對此回應，經查該名騎士並非分署職員，目前古道周邊也沒有進行任何工程。分署研判，由於跑馬古道周邊產權相當複雜，涵蓋了許多私有地、農場、宮廟以及當地居民通行的產業道路，動線錯綜複雜，該名騎士應是從距離古道北口約3.5公里處的附近叉路誤入，一路向南行駛後發現是死路，隨即調頭折返，不料卻在折返的上坡路段因地形受阻而卡住。

據了解，作為淡蘭古道南路經典支線的跑馬古道，全長約5公里，平緩好走且能飽覽蘭陽平原與遠眺龜山島，過去就曾發生過越野車闖入事件。宜蘭分署雖已在步道南北兩側入口設置車擋，但因周邊叉路多、部分產權非公有，目前法規對「車輛進入古道」無相關罰則，現階段只能透過實體車擋阻隔，持續對遊客與附近居民進行宣導。

宜蘭分署強調，增設車擋後，車輛誤入的情況已大幅減少，古道環境應以「人行安全」為最優先考量，請民眾務必遵守規範，以最尊重大自然的「步行方式」親近古道，切勿騎乘車輛闖入，以免發生危險並影響登山安全。