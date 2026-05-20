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總統直選30周年紀年郵票今發行 還有免費明信片可拿

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「安定幸福」紀念明信片正面。圖／中華郵政提供
「安定幸福」紀念明信片正面。圖／中華郵政提供

賴清德總統今天就職滿2周年，同時今年也適逢台灣總統直選屆滿30周年，中華郵政公司今發行「總統直選三十周年紀念郵票小全張」，並同步推出「安定幸福99」系列慶祝活動，邀請全民一同參與，回顧民主歷程，傳遞安定幸福的美好祝願。

中華郵政公司5月20日發行「總統直選三十周年紀念郵票小全張」，以方寸郵票記錄台灣民主發展的重要里程碑。配合新郵上市，中華郵政同步推出「安定幸福99」系列慶祝活動，邀請全民一同參與，回顧民主歷程，傳遞安定幸福的美好祝願。

中華郵政表示，5月20日發行當天，民眾可至全台指定郵局免費領取限量「民主明信片」，數量有限，送完為止。

此外，也邀請民眾前往「台南安定郵局」或「新莊幸福郵局」拍照打卡，並將照片上傳至 Facebook「郵來郵趣」粉絲專頁，在活動貼文下方留言並標註 Hashtag「#安定 #幸福」，同時完成按讚與公開分享，即可參加最終抽獎。

中華郵政將抽出10名幸運民眾，獲贈限量版「安定幸福」個人化郵票1張，象徵安定幸福、久久長長的美好祝福。

為鼓勵民眾及早參與，活動另規畫早鳥加碼回饋，前99位完成指定打卡任務者，可額外獲得限量版「安定幸福」紀念明信片1張。

該明信片貼有「總統直選三十周年紀念郵票小全張」及「新年郵票（114年版）」6元郵票，並加蓋安定郵局及幸福郵局5月20日郵戳，以及總統直選三十週年紀念郵戳，兼具收藏價值與紀念意義。

為便利民眾參與，中華郵政「i集郵」商城亦同步推出購買「總統直選三十周年紀念郵票小全張」活動，單筆消費滿520元，即贈送「安定幸福」明信片1張，限量99張送完為止。

「安定幸福」紀念明信片背面。圖／中華郵政提供
「安定幸福」紀念明信片背面。圖／中華郵政提供

中華郵政 賴清德

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