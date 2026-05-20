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成年男性每2人就有1人染HPV 3大預防重點一次看

中央社／ 台北20日電
人類乳突病毒HPV長期被貼上女性才要注意標籤，其實成年男性每2人就有1人感染HPV；示意圖與新聞無關。聯合報系資料照片
人類乳突病毒HPV長期被貼上女性才要注意標籤，其實成年男性每2人就有1人感染HPV；示意圖與新聞無關。聯合報系資料照片

人類乳突病毒HPV長期被貼上女性才要注意標籤，其實成年男性每2人就有1人感染HPV，醫師提3預防重點，分別為男性同樣可能是感染高風險族群、呼籲接種疫苗、不要忽略異常變化。

今天是「520我愛你日」，不少人會用告白與禮物表達愛意，開業泌尿科診所院長楊凱富特別選在今天透過新聞稿，傳遞正確HPV知識，呼籲「保護彼此健康」其實是親密關係的一部分，提醒男性不僅可能感染HPV，也可能因為沒有明顯症狀、延後發現，進一步把感染風險帶進伴侶關係。

「很多男性是伴侶抹片異常、自己長出病灶，或擔心性傳染病，才第一次認真面對HPV。」楊凱富說，這正是泌尿科臨床常見的情境，根據統計發現，成年男性每2人就有1人生殖系統感染HPV，只是男性感染後往往不易察覺，且沒有常規篩檢工具，因此更容易在無症狀狀態下忽略風險。

「沒感覺、卻可能持續感染」的特性，就是男性HPV最容易被低估的地方。楊凱富進一步指出，HPV更為狡猾的一點是，它無法被保險套完整阻隔，因為HPV是一種只要皮膚有細小傷口就可以入侵體內的病毒，隨著性行為的多樣化，也見到口腔菜花的發生率提高。

楊凱富表示，國內外研究都顯示，約6成民眾曾被感染HPV，甚至可能高達9成，千萬不要以為自己交友生活單純，就能倖免，有數據指出，每兩對伴侶就有一對有感染HPV跡象，絕對不是其中一方做好預防就夠的，由於多數人無立即不適，也不會主動檢查，等出現異常，可能已持續感染。

楊凱富提出3個HPV預防重點，第1點是不要再把HPV視為只有女性要面對的感染，男性同樣可能是感染者、傳播者，也是相關疾病的高風險族群；第2點為若有性經驗、伴侶有異常、曾長過菜花，或對自身風險有疑慮，應主動與醫師討論是否接種HPV疫苗。

第3點是即使沒有症狀，也不要忽略泌尿生殖器的異常變化與伴侶共同預防的重要性。楊凱富說，520可以是表達愛的節日，但從醫師的角度來看，願意一起面對健康、及早做好預防，才是把關係照顧得更長久的方式。

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