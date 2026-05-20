台灣人最常犯！醫點「5大傷腎地雷」　營養師破迷思揭：雞湯營養都在這

不少人吃湯麵、火鍋或關東煮時，習慣把湯全部喝光，認為「精華都在湯裡」。不過，若長期攝取過多高鈉、高普林湯底，恐怕會增加腎臟負擔。郭綜合醫院腎臟內科專任主治醫師吳政晢分享「台灣人腎臟最常見的5大敵人」，引發不少網友熱烈討論。

有「護腎專家」之稱的吳政晢在Threads發文指出，台灣人常見傷腎飲食包括醬油膏、沙茶醬、泡麵湯、滷汁以及火鍋湯底。很多人原本只打算「喝一口湯就好」，結果不知不覺就喝了好幾碗。

吳政晢表示，外食護腎其實只有一個核心原則，就是「少喝湯底、少沾醬料」。他提醒，一碗滷肉飯中的滷汁鈉含量，可能就已接近一天建議攝取量的一半。像是吃湯麵時不喝湯，就能大幅減少鈉攝取；火鍋湯底看似精華滿滿，但其實多半是鹽分與普林；沾醬則建議減量，或改用蔥、薑、蒜等天然辛香料取代。

他也強調，護腎不需要一次做到完美，可以先從「少喝一碗湯、少沾一匙醬」開始，循序漸進調整飲食習慣。

貼文曝光後，也有網友提醒，「其實包餡類食物跟磷酸鹽才是陷阱，因為大家都知道炸物傷腎」，但這兩類食物很容易不小心吃過量。對此，吳政晢也回應，加工食品如火鍋料、魚丸、貢丸等，多屬高無機磷食物，「護腎的朋友應該盡量避免喔」。

此外，潘潘營養師也補充，許多人誤以為雞湯、魚湯、牛肉湯等「喝湯最營養」，但實際上真正的營養大多存在於肉裡，而非湯中。湯品中反而常含有大量油脂、普林與鈉，為了提升風味，有時還會額外加入調味粉，對腎臟不好的人來說更需特別注意。

她也提醒，中藥補湯加入酒類，例如麻油雞、薑母鴨、藥膳湯等，主要是為了幫助中藥成分溶出、促進血液循環，因此喝完後容易有身體發熱的感覺。但酒精同樣可能提高尿酸、增加痛風風險，若本身有發炎、感冒或傷口，也可能使症狀加劇。此外，酒精代謝需要肝臟參與，長期攝取也會增加肝臟負擔。

潘潘營養師強調，「酒不是煮一煮就沒了，煮很久還是會殘留喔」，即使長時間燉煮仍可能殘留酒精，因此孕婦、哺乳中女性，以及肝病、腎臟病、胃潰瘍與痛風患者，都不建議食用含酒藥膳。