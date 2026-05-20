快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人最常犯！醫點「5大傷腎地雷」　營養師破迷思揭：雞湯營養都在這

聯合新聞網／ 綜合報導
郭綜合醫院腎臟內科專任主治醫師吳政晢指出，台灣人常見傷腎飲食包括醬油膏、沙茶醬、泡麵湯、滷汁以及火鍋湯底。 示意圖／AI生成
郭綜合醫院腎臟內科專任主治醫師吳政晢指出，台灣人常見傷腎飲食包括醬油膏、沙茶醬、泡麵湯、滷汁以及火鍋湯底。 示意圖／AI生成

不少人吃湯麵火鍋或關東煮時，習慣把湯全部喝光，認為「精華都在湯裡」。不過，若長期攝取過多高鈉、高普林湯底，恐怕會增加腎臟負擔。郭綜合醫院腎臟內科專任主治醫師吳政晢分享「台灣人腎臟最常見的5大敵人」，引發不少網友熱烈討論。

有「護腎專家」之稱的吳政晢在Threads發文指出，台灣人常見傷腎飲食包括醬油膏、沙茶醬、泡麵湯、滷汁以及火鍋湯底。很多人原本只打算「喝一口湯就好」，結果不知不覺就喝了好幾碗。

吳政晢表示，外食護腎其實只有一個核心原則，就是「少喝湯底、少沾醬料」。他提醒，一碗滷肉飯中的滷汁鈉含量，可能就已接近一天建議攝取量的一半。像是吃湯麵時不喝湯，就能大幅減少鈉攝取；火鍋湯底看似精華滿滿，但其實多半是鹽分與普林；沾醬則建議減量，或改用蔥、薑、蒜等天然辛香料取代。

他也強調，護腎不需要一次做到完美，可以先從「少喝一碗湯、少沾一匙醬」開始，循序漸進調整飲食習慣。

貼文曝光後，也有網友提醒，「其實包餡類食物跟磷酸鹽才是陷阱，因為大家都知道炸物傷腎」，但這兩類食物很容易不小心吃過量。對此，吳政晢也回應，加工食品如火鍋料、魚丸、貢丸等，多屬高無機磷食物，「護腎的朋友應該盡量避免喔」。

此外，潘潘營養師也補充，許多人誤以為雞湯、魚湯、牛肉湯等「喝湯最營養」，但實際上真正的營養大多存在於肉裡，而非湯中。湯品中反而常含有大量油脂、普林與鈉，為了提升風味，有時還會額外加入調味粉，對腎臟不好的人來說更需特別注意。

她也提醒，中藥補湯加入酒類，例如麻油雞、薑母鴨、藥膳湯等，主要是為了幫助中藥成分溶出、促進血液循環，因此喝完後容易有身體發熱的感覺。但酒精同樣可能提高尿酸、增加痛風風險，若本身有發炎、感冒或傷口，也可能使症狀加劇。此外，酒精代謝需要肝臟參與，長期攝取也會增加肝臟負擔。

潘潘營養師強調，「酒不是煮一煮就沒了，煮很久還是會殘留喔」，即使長時間燉煮仍可能殘留酒精，因此孕婦、哺乳中女性，以及肝病、腎臟病、胃潰瘍與痛風患者，都不建議食用含酒藥膳。

火鍋 腎臟病 湯麵 醬料區

延伸閱讀

流鼻水狂塞衛生紙！6歲妹鼻腔驚見「巨大異物」 爸當場看傻

不再是鐵飯碗？台灣教師荒擴大 游庭皓曝背後真相「1類科」最缺人

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

婚前說好生2個、婚後拖延還墮胎 38歲男轟妻失信：生不出來就離婚

相關新聞

賴總統提兒少津貼「每月5千」發至18歲 托盟：催生效果有限

賴清德總統今天發表就職2周年演說，跟進藍白二黨所提「台灣未來帳戶」構想，宣布將提供0至18歲兒少成長津貼，每人每月5千元，用於婚育、養兒育女等面向，盼讓年輕人兼顧工作與家庭，敢生敢養。對此，托育及就業政策催生聯盟發布聲明，雖肯定政府正視結構性問題，但提醒這類現金政策催生效果有限，「只是止痛藥，沒有動手術。」

賴總統提0到18歲每月5千元 律師林智群：我還是反對

因應少子女化，國民黨立法院黨團日前提出0到15歲每月5000元育兒補助；而賴清德總統今天執政兩周年談話，提出0到18歲、每人每月5000元成長津貼。律師林智群今天在臉書表示，國民黨才提出0-15歲、每個月5000元的政策，賴清德總統竟然加碼到0-18歲，每個月5000元。「我還是反對這樣的政策」。

台鐵松山站傳死亡事故！松山=南港單線雙向行車 多輛列車延誤

台鐵松山站間傳出死傷事故，根據台鐵官網指出，南港-松山站間，受到松山站死傷事故影響，自中午12時55分起，松山=南港間以單線雙向行車，列車均有延誤情形，敬請見諒。

皮蛋放1年還能吃？台北老字號蛋行揭真相：超過「這時間」別冒險

皮蛋真的能放越久越好嗎？近日有網友在網路發文表示，家中仍存放十多顆將近一年的皮蛋，剝開後外觀看似正常，也沒有明顯異味，讓他好奇詢問：「這樣到底還能不能吃？」貼文曝光後迅速引發討論，不少網友笑稱皮蛋又叫「百年蛋」、「千年蛋」，似乎怎麼放都不會壞。

台灣人最常犯！醫點「5大傷腎地雷」　營養師破迷思揭：雞湯營養都在這

不少人吃湯麵、火鍋或關東煮時，習慣把湯全部喝光，認為「精華都在湯裡」。不過，若長期攝取過多高鈉、高普林湯底，恐怕會增加腎臟負擔。郭綜合醫院腎臟內科專任主治醫師吳政晢分享「台灣人腎臟最常見的5大敵人」，引發不少網友熱烈討論。

礁溪跑馬古道又見「機車卡死」…山友推車救援 林保署曝無罰則兩難

宜蘭礁溪知名景點「跑馬古道」又發生機車誤闖受困，進退兩難引起討論。民眾見狀貼社群平台指出：「困在半路的機車，終於有人出手相救了，現場交通恢復順暢！」畫面中只見一名騎士騎乘機車受困於古道階梯與上坡路段，所幸現場多位熱心山友及時伸出援手，合力協助推車，才順利協助騎士脫困。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。