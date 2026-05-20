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影／基隆傳統市場旁投老鼠藥裝紙盒 謝國樑：攤商要有防鼠思維

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
光華里長陳世豐說今天拿到老鼠藥先投放一個在華三街市場旁，用蛋糕紙盒包住，避免有人誤拿。記者游明煌／攝影
光華里長陳世豐說今天拿到老鼠藥先投放一個在華三街市場旁，用蛋糕紙盒包住，避免有人誤拿。記者游明煌／攝影

新北林口區一名在基隆市工作的男子，4月捕鼠時被咬傷，前天確診感染漢他病毒。基隆市各區公所今天開放民眾索領取老鼠藥，仁愛區公所示範投藥方式，可用紙盒、水管等裝進老鼠藥並標示避免誤拿。市長謝國樑說，傳統市場、夜市等攤商，在食材擺放、處理等應有鼠類防疫思維，否則再多的滅鼠和清消也是枉然

各區公所今天上午有民眾領取老鼠藥，仁愛區長李宗奇表示，老鼠藥要用一個只有老鼠進得去的容器比較安全，外觀會標示老鼠藥，其他寵物才不會跑進去，小朋友也不會誤拿，今天見用蛋糕紙盒，但水管其實比較好。

光華里長陳世豐說，近日很多民眾都反映要老鼠藥，今天拿到老鼠藥後先投放一個在華三街市場旁、OK超商前，用蛋糕紙盒包住，避免有人誤拿，會放在市場、水溝邊較有效果，老鼠吃藥後會口渴跑水溝，不會留在家裡。

玉田里長王培宇表示，里內愛四路夜市和廟口部分，是老鼠最多藏匿的地方，目前已清垃圾桶和水溝，民眾建議放在水溝老鼠會上下竄的乾燥洞口，老鼠較容易去吃，也比較不會被其他動物誤食。市府可派專業的人來抓老鼠，可加倍清消滅鼠很好。

基隆市動物保護防疫所長陳柏廷說，即日起民眾可透過里長申請，委派專業人員到府診斷，指導民眾孔洞封堵、食物收納及廢棄物清理，並建議捕鼠籠的架設地點，並考慮到家中有孩童或寵物的安全，廠商亦可協助設置「餌料站」，避免小誤食風險。

謝國樑說，目前防疫政策以「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的三大策略，「環境整頓為主，投藥為輔」。民眾如有需要可透過里長或打1999專線，市府會派人加強環境整頓。

民眾擔心傳統市場、夜市較多鼠患，不一定在道路，謝國樑說，攤商在食材擺放、處理等應有鼠類防疫思維，否則再多的滅鼠和清消也是枉然，市府將明訂相關規範，加強宣導攤商改善食物存放、不隨意傾倒廚餘；未來宣導期過後，市府採取比較有魄力的強制作為。

基隆市各區公所今天開放民眾索領取老鼠藥，仁愛區公所示範投藥方式，可用紙盒、水管等裝進老鼠藥並標示避免誤拿。記者游明煌／攝影
基隆市各區公所今天開放民眾索領取老鼠藥，仁愛區公所示範投藥方式，可用紙盒、水管等裝進老鼠藥並標示避免誤拿。記者游明煌／攝影

玉田里長王培宇領取老鼠藥，他表示，里內愛四路夜市和廟口部分，是老鼠最多藏匿的地方，已加強清垃圾桶和水溝等處。記者游明煌／攝影
玉田里長王培宇領取老鼠藥，他表示，里內愛四路夜市和廟口部分，是老鼠最多藏匿的地方，已加強清垃圾桶和水溝等處。記者游明煌／攝影

光華里長陳世豐說今天拿到老鼠藥先投放一個在華三街市場旁，用蛋糕紙盒包住，避免有人誤拿。記者游明煌／攝影
光華里長陳世豐說今天拿到老鼠藥先投放一個在華三街市場旁，用蛋糕紙盒包住，避免有人誤拿。記者游明煌／攝影

謝國樑 老鼠 基隆

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