網傳「周一周二別去台南」議員批誤導 觀旅局：平日住宿有補助

針對網路流傳「周一周二別去台南」，台南市議員李偉智上午總質詢時指出，其實很多店家平日都有營業，要求市府觀旅局澄清並加強宣導，另整體觀光指引仍明顯不足，尤其重要景點缺乏清楚標示，讓遊客難以掌握旅遊動線，觀旅局表示將與交通局研議改善景點導引與指標系統，希望提升整體旅遊便利性與觀光品質。

台南市觀光旅遊局局長林國華回應「周一周二別去台南」之事表示，目前市府持續推動觀光優惠方案，包括「住一晚送一晚」等平日住宿優惠，已有超過130家業者參與加碼活動至10月；另外也推出平日遊台南相關優惠措施，希望帶動觀光人潮。

李偉智肯定，新化舉辦很多活動、很多建設也都有在做，也有調查一些店家，平日都有營業，但沒有看到觀旅局在同一個平台上做完整說明。

李偉智也提到，從國8交流道要進入新化，主要景點完全沒有標示。「熱鬧不是只有辦活動而已，重點是遊客來了之後，怎麼知道要去哪裡。」觀光不能只靠活動宣傳，基礎導引設施也要同步到位，「遊客到了新化，到底重要景點在哪裡？你要有一個清楚的標誌設計，讓人真的願意來新化。」

一名台南咖啡廳老闆「香菜」在IG發布影片，分享每次都會遇到客人抱怨台南周一周二都不開店，也不知道整個台南為何有這個默契，台南美術館是星期一休館，牛肉湯星期一也不宰牛，連咖啡廳跟早午餐也跟著休息，良心建議想跑店的旅客周一周二不要來台南，以免撲空，貼文引起熱議。

對此，市府觀旅局長林國華表示，台南有許多米其林店家，其實美食每天都有得吃，自5月起推出「旅遊台南・住宿點數」活動，鎖定平日旅遊市場，結合在地景點與旅宿資源，提供實質回饋。

包含LINE點數折抵活動，加入官方LINE帳號即可領500點，若到德元埤、葫蘆埤、虎頭埤三大埤塘園區消費，每座埤塘再加碼200點，累積最高可獲1100點，可於126家合作業者享住宿折抵，同時還有「平日住一晚送一晚」、「第三晚免費」等，住宿滿500元還可登錄抽獎。

除了點數折抵外，同步與台糖長榮酒店、台南晶英酒店、台南大飯店等30家以上業者合作，推出「平日住一晚送一晚」、「第三晚免費」等多重優惠，於5、6月間推出平日住宿住一晚送一晚，5至10月間旅客可享連住3晚第3晚免費之優惠，入住還有機會獲得限量「卡皮胖拉小提燈」。

另外，凡住宿滿500元還可登錄抽獎，有機會享有星級旅館「吃到飽、住到飽」等好康，盼能吸引旅客延長停留時間。同時，5月1日至6月30日期間，還有「花漾埤塘」手機攝影比賽，總獎金達2萬元。