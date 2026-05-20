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中華郵政端午勞軍優惠 寄送離島國軍包裹打8折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司自115年6月3日起至6月10日止，舉辦端午節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。聯合報系資料照
中華郵政公司自115年6月3日起至6月10日止，舉辦端午節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。聯合報系資料照

端午節將至，為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政公司自今年6月3日起至6月10日止，舉辦端午節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。

中華郵政公司表示，凡在前述期間寄往上述地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱／袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，則不再享本優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政公司籲請顧客交寄時，盡量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區之特種信箱號碼（勿書寫部隊名稱或番號）、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。

中華郵政 國軍 南沙群島

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